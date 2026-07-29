احداث ۱۰ سوله فناورانه، آغاز جهش زیرساختی گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تصویب مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی برای تقویت زیرساخت‌های فناوری خبر داد و اظهار کرد: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، دولت برنامه ویژه‌ای برای تقویت زیست‌بوم نوآوری گلستان در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به توافق انجام‌شده با استانداری گلستان افزود: زمین مورد نیاز برای احداث ۱۰ سوله فناورانه در پارک علم و فناوری استان تأمین شده است و هر یک از این سوله‌ها با زیربنای ۲۰۰ مترمربع ساخته خواهد شد تا فضای لازم برای استقرار و توسعه شرکت‌های فناور فراهم شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور این اقدام را نقطه آغاز جهش زیرساختی در حوزه فناوری استان دانست و گفت: فراهم شدن فضای مناسب برای فعالیت شرکت‌های نوآور، زمینه رشد فناوری، تولید محصولات دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال تخصصی را فراهم خواهد کرد.

افشین همچنین از واگذاری یک ساختمان اداری به پارک علم و فناوری گلستان خبر داد و اظهار کرد: پس از طی مراحل قانونی، این ساختمان به مرکز تخصصی پارک علم و فناوری استان تبدیل و در اختیار فعالان زیست‌بوم نوآوری قرار خواهد گرفت.

وی از اجرای طرح «نوشناس» در گلستان نیز خبر داد و افزود: بر اساس این طرح، ۵۰ هسته فناور شناسایی و تحت حمایت قرار می‌گیرند تا با دریافت خدمات تخصصی، مسیر تبدیل شدن به شرکت‌های دانش‌بنیان را طی کنند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های گلستان در بخش کشاورزی اظهار کرد: اعتبار ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های فناورانه در این حوزه اختصاص یافته است تا شرکت‌هایی که محصولات و بازار مشخص دارند، بتوانند از امکانات و تجهیزات مورد نیاز بهره‌مند شوند.

وی همچنین از تقویت صندوق پژوهش و فناوری استان خبر داد و گفت: این صندوق با دریافت خط اعتباری ۱۰ برابری از صندوق نوآوری و شکوفایی، توان بیشتری برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور خواهد داشت.

افشین تأکید کرد: مجموعه این مصوبات با هدف رفع کمبودهای زیرساختی، افزایش توان مالی شرکت‌های نوآور، حمایت از هسته‌های فناور و تقویت ارتباط فناوری با بازار تدوین شده است و اجرای آن می‌تواند زمینه‌ساز جهشی جدی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش تولید محصولات فناورانه و ارتقای جایگاه گلستان در زیست‌بوم فناوری کشور باشد.