مقاومت اسلامی عراق: پاسخ ما به تجاوز اخیر حتمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه ای به شدت حمله آمریکایی-سعودی به مواضع حشد الشعبی عراق را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: پس از آنکه مقاومت اسلامی قاطعانه هدف قرار دادن رژیم سعودی و تأسیسات آن را رد کرد، دشمن آمریکایی جنایت جدیدی مرتکب شد و نیروهای حشد شعبی و موکبی را که به زائران حرم امام حسین (علیه السلام) در شهر مقدس کربلا خدمت می‌کردند، هدف قرار داد که منجر به ده‌ها شهید و زخمی شد.

مقاومت اسلامی عراق بیان کرد: ما بدون شک تأکید می‌کنیم که رژیم سعودی چیزی جز خنجری خیانتکار یا ابزاری کثیف که توسط کاخ سفید و سازمان‌های اطلاعاتی مشکوک آن اداره می‌شود، نبوده و نخواهد بود. همانطور که پیش از این امکاناتش را برای گسیل داشتن عوامل انتحاری برای ریختن خون عراقی‌ها به کار بست، امروز مجبور است پیمان سرسپردگی خود را برای اجرای جنایات و فرامین جنایتکارانه اربابان خود، با هدف تضعیف اراده مردم سربلند ما، تجدید کند.

در بیانیه آمده است: حتی اگر برای استدلال، صحت ادعای آنها مبنی بر اینکه حمله به تأسیسات نفتی آنها از عراق سرچشمه گرفته است را بپذیریم، آیا قابل تصور است که یک تلاش (ناموفق) برای هدف قرار دادن یک میدان نفتی با کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از مردم بی‌گناه روبرو شود؟!

حتی اگر در این برهه حساس فرض کنیم که سلاح‌ها و موشک‌های خود را به دولت تحویل داده‌ایم تا مسئولیت دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و مردم عراق را بر عهده بگیرد، در مواجهه با این آزمون واقعی میدانی، چه مواضع قاطعی اتخاذ خواهد کرد تا به همه ثابت کند که توانایی بازدارندگی در برابر متجاوزان و انتقام گرفتن از کسانی که خون پاک شهدا را به جای رزمندگان مقاومت ریخته‌اند، همانطور که مجاهدین بارها در عراق انجام داده‌اند، را دارد؟

مقاومت اسلامی عراق بیان کرد: بنابراین، موارد زیر را اعلام می‌کنیم:

اول، به مقامات دولتی که از مقاومت خواسته‌اند خلع سلاح کنند، تا ۲۳ صفر مهلت می‌دهیم تا ببینیم چه اقدامی انجام خواهد داد.

دوم، به‌منظور حفظ امنیت زائران اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و خادمان موکب‌ها و برای جلوگیری از هرگونه اخلال در مراسم پربرکت اربعین، ما پاسخ حتمی خود به دشمن را به موعد مقتضی موکول می‌کنیم که ممکن است هدف‌گیری عربستان را نیز شامل شود.

مقاومت اسلامی عراق در پایان بیانیه خود برای شهدای این تجاوز، طلب رحمت و رضوان الهی و برای مجروحان شفای عاجل خواستار شد.