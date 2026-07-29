گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین محمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کمیسیون رفع تداخلات استان، موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، با دبیری مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر پرونده‌ها را بررسی می‌کند.

وی افزود: عملکرد استان مرکزی در این حوزه، جایگاه آن را در میان استان‌های برتر کشور تثبیت کرده است.

محمدی تصریح کرد: تعهد ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای استان مرکزی در سال گذشته، رسیدگی به ۷۰ فقره پرونده بوده است.

وی ادامه داد: اداره‌کل منابع طبیعی استان با ثبت عملکردی فراتر از برنامه ابلاغی، موفق به تعیین‌تکلیف ۵۳۶ پرونده در کمیسیون ماده واحده شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تاکید کرد: این عملکرد با هم‌افزایی اعضای کمیسیون ماده واحده، دستگاه قضایی و مجموعه کارشناسی منابع طبیعی استان به دست آمده است.

وی افزود: این همکاری مشترک، ضمن تسریع فرآیند بررسی پرونده‌ها، زمینه رفع اختلافات میان مردم و منابع طبیعی و تسریع در تعیین‌تکلیف اراضی را فراهم کرده است.

محمدی بیان کرد: کمیسیون رفع تداخلات استان با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و همکاری دبیرخانه‌های شهرستانی، رسیدگی به پرونده‌ها را انجام می‌دهد.

وی گفت: با پایان مهلت اعتراض به ملی شدن اراضی، رسیدگی به اختلافات باقی‌مانده در چارچوب کمیسیون رفع تداخلات ماده ۵۴ ادامه می‌یابد.