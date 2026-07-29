اعتبارات ملی خراسان جنوبی از ۸ هزار میلیارد تومان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در دیدار با مردم، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستای گیو و روستاهای دهستان ماژان شهرستان خوسف اظهار کرد: بخش عمده وعده‌های مطرح شده در سفرهای شهرستانی تاکنون محقق شده یا اعتبار لازم برای اجرای آن پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر پیگیری مطالبات مردم این منطقه افزود: اولویت دولت در روستاها تأمین آب شرب پایدار، اجرای طرح‌های هادی، لوله‌گذاری، احیای قنوات و رفع مشکلات زیرساختی است و اعتبارات لازم برای این حوزه‌ها تأمین خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آبرسانی روستایی گفت: در ابتدای فعالیت دولت، ۴۸۵ روستا از طریق تانکر آبرسانی می‌شدند اما اکنون با اجرای طرح‌های آبرسانی، برای حدود ۸۰ درصد این روستاها آب شرب پایدار تأمین شده است.

هاشمی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های بنیاد مسکن نیز با جدیت دنبال می‌شود، افزود: دولت در کنار تأمین آب، توسعه روستاها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان را به طور ویژه دنبال می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی منطقه، وجود اراضی مستعد و قنوات پرآب را فرصتی برای توسعه اقتصادی دانست و تصریح کرد: روستاها باید به کانون تولید ثروت تبدیل شوند و دستگاه‌های اجرایی زمینه ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد روستاییان را فراهم کنند.

هاشمی با اشاره به برخی دستاوردهای دولت در خراسان جنوبی اظهار کرد: استان در حوزه صادرات به افغانستان، کاهش نرخ بیکاری و جذب اعتبارات ملی عملکرد مطلوبی داشته است.

وی افزود: اعتبارات ملی جذب شده استان از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به بیش از هشت هزار میلیارد تومان افزایش یافته و منابع بانکی استان نیز از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که بخشی از آن نتیجه انتقال حساب‌های بانکی معادن به داخل استان است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی گفت: ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معادن، افزایش ارزش افزوده، اشتغال و منافع اقتصادی بیشتری را برای مردم استان به همراه خواهد داشت.

هاشمی با اشاره به حمایت دولت از دهیاری‌ها خاطرنشان کرد: تجهیز دهیاری‌ها، تقویت زیرساخت‌های روستایی و ارتقای خدمات به مردم با مشارکت دهیاران و شوراهای اسلامی با قوت ادامه خواهد یافت.