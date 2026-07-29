به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی؛ علیاکبر مزیدی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۹۳ هزار و ۴۳۲ مسافر با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی جادهای خراسان جنوبی جابهجا شدهاند که این میزان سفر در قالب ۶۰ هزار و ۱۶۲ سفر انجام شده است.
وی افزود: هماکنون ۸۲۶ دستگاه ناوگان مسافربری شامل اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه در استان فعال است و بخش قابل توجهی از نیازهای حملونقل برونشهری مردم را تأمین میکند.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی ادامه داد: این ناوگان با تلاش یکهزار و ۳۲۲ راننده حرفهای و آموزشدیده فعالیت دارد که نقش مهمی در تأمین سفرهای ایمن و منظم در محورهای ارتباطی استان ایفا میکنند.
مزیدی با اشاره به فعالیت شرکتهای حملونقل مسافری در استان گفت: ۵۰ شرکت و شعبه حملونقل مسافربری در نقاط مختلف خراسان جنوبی فعال هستند و با مدیریت ناوگان و رعایت الزامات ایمنی و خدماتی، جابهجایی مسافران را انجام میدهند.
وی با تأکید بر تداوم نظارت بر عملکرد ناوگان، شرکتها و رانندگان، تصریح کرد: کنترل وضعیت فنی خودروها، ساعات کاری رانندگان، نرخهای مصوب، خدمات پایانهها، مدارک سفر و رسیدگی به درخواستها و شکایات مردمی از جمله موارد مورد پایش است.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: تیمهای نظارتی این ادارهکل با انجام بازدیدهای میدانی از پایانههای مسافری، کنترل ناوگان در مبادی خروجی و پایش سامانههای سیر و سفر، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مسافران را دنبال میکنند.
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