به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تصویب مجموعهای از اقدامات حمایتی برای توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری استان خبر داد و اظهار کرد: در نشستهای مشترک با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، تصمیمات مهمی برای رفع ناترازیهای موجود و تقویت زیرساختهای حمایت از نخبگان و شرکتهای دانشبنیان اتخاذ شده است.
وی با اشاره به دغدغه نخبگان در حوزه تأمین مسکن افزود: یکی از مهمترین مصوبات این سفر، رفع مشکل مسکن نخبگان استان بود و مدیرکل راه و شهرسازی گلستان متعهد شد متناسب با نیاز اعلامی بنیاد نخبگان، زمین و ظرفیتهای لازم برای تأمین مسکن این قشر را فراهم کند.
استاندار گلستان ادامه داد: فراهم شدن شرایط مناسب برای ماندگاری نخبگان در استان، یکی از پیشنیازهای توسعه اقتصاد دانشبنیان است و تلاش میکنیم دغدغههای این قشر بهصورت اساسی برطرف شود.
طهماسبی همچنین از تقویت توان مالی صندوق پژوهش و فناوری گلستان خبر داد و گفت: با تأیید پارک علم و فناوری، این صندوق امکان پرداخت تسهیلات گسترده به شرکتهای دانشبنیان را خواهد داشت و با اختصاص خط اعتباری ۱۰ برابری از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی، ظرفیت حمایت مالی از شرکتهای فناور به شکل قابل توجهی افزایش مییابد.
وی اظهار کرد: با اجرای این مصوبات، صندوق پژوهش و فناوری استان قادر خواهد بود منابع مالی قابل توجهی را برای توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی ایدههای فناورانه در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد.
استاندار گلستان با اشاره به سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور به استان گفت: حضور میدانی مسئولان ارشد دولت در پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان و شرکتهای دانشبنیان، بیانگر عزم جدی دولت چهاردهم برای رفع چالشهای حوزه فناوری و تقویت اقتصاد دانشبنیان در گلستان است.
وی تأکید کرد: اجرای این مصوبات، زمینه توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان، افزایش سرمایهگذاری در بخش فناوری، حفظ نخبگان و ایجاد فرصتهای جدید برای رشد اقتصاد دانشبنیان در گلستان را فراهم خواهد کرد.
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