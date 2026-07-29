تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا امروز، مجموع تردد ثبتشده از مرز بینالمللی مهران از یکمیلیون و ۲۴۰ هزار نفر عبور کرده و تنها از بامداد امروز تا ساعت ۱۷ نیز بیش از ۲۲۵ هزار نفر از این مرز تردد داشتهاند.
وی بیان کرد: از بامداد امروز تا ساعت ۱۷، بیش از ۲۲۵ هزار نفر از مرز مهران عبور کردهاند و پیشبینی میشود این رقم تا بامداد به حدود ۲۵۰ هزار نفر برسد.
وی با اشاره به آمادگی کامل استان برای خدماترسانی به زائران افزود: تمامی امکانات و زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران در مرز مهران فراهم شده و دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند.
معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام ادامه داد: ناوگان حملونقل عمومی مسئولیت جابهجایی زائران را در پایانه برکت بر عهده دارد و روند انتقال مسافران با برنامهریزی انجامشده در حال انجام است.
صالحیان همچنین با اشاره به نقش مواکب در ارائه خدمات به زائران گفت: مواکب مستقر در مرز مهران و مسیرهای منتهی به آن نیز بهصورت مستمر در حال خدمترسانی هستند و تلاش میشود زائران در فضایی مناسب و با کمترین مشکل، تردد خود را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای ورود و خروج زائران از مرز مهران، هماهنگی لازم میان بخشهای مختلف برای مدیریت جمعیت، تسهیل تردد و ارتقای کیفیت خدمات در دستور کار قرار دارد.
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