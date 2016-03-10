  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۳۹

تاکید «لاوروف» بر لزوم شرکت کُردهای سوریه در مذاکرات صلح

تاکید «لاوروف» بر لزوم شرکت کُردهای سوریه در مذاکرات صلح

وزیر خارجه روسیه ضمن تاکید بر لزوم حضور تمامی گروه های دخیل در درگیری های سوریه، بر حضور کُردهای این کشور در مذاکرات صلح اصرار ورزید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با «رنده قسیس» از رهبران معارضان سوری، بر ضرورت حضور گروه های کُرد سوری در جریان مذاکرات صلح این کشور تاکید کرد.

«سرگئی لاوروف» گفت: موضوع مهم، ادامه هرچه سریعتر مذاکرات صلح پایدار و تحت نظارت سازمان ملل میان دولت سوریه و گروه های مخالف و در انطباق با قطعنامه 2254 شورای امنیت است. حضور همه گروه های سوری به خصوص نمایندگان گروه های مخالف طرفدار مسکو، قاهره یا هر گرایش سیاسی دیگر به همراه گروه های کُرد، بر اساس آنچه در بیانیه مونیخ توافق شد در این مذاکرات ضروری است.

«لاوروف» و «قسیس» همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر اجرای آتش بس و همچنین مبارزه بدون تسامح با داعش تاکید کردند.  

کد مطلب 3577660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها