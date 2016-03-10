تاکید «لاوروف» بر لزوم شرکت کُردهای سوریه در مذاکرات صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با «رنده قسیس» از رهبران معارضان سوری، بر ضرورت حضور گروه های کُرد سوری در جریان مذاکرات صلح این کشور تاکید کرد.

«سرگئی لاوروف» گفت: موضوع مهم، ادامه هرچه سریعتر مذاکرات صلح پایدار و تحت نظارت سازمان ملل میان دولت سوریه و گروه های مخالف و در انطباق با قطعنامه 2254 شورای امنیت است. حضور همه گروه های سوری به خصوص نمایندگان گروه های مخالف طرفدار مسکو، قاهره یا هر گرایش سیاسی دیگر به همراه گروه های کُرد، بر اساس آنچه در بیانیه مونیخ توافق شد در این مذاکرات ضروری است.

«لاوروف» و «قسیس» همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر اجرای آتش بس و همچنین مبارزه بدون تسامح با داعش تاکید کردند.