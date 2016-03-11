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۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۴۰

فاطمه زیباکلام، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران درگذشت

فاطمه زیباکلام، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران درگذشت

دکتر فاطمه زیباکلام، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران که بر اثر بیماری ناگهانی در بیمارستان بستری شده بود، دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و عضو انجمن فلسفه و تعلیم و تربیت ایران که بر اثر بیماری ناگهانی در بیمارستان بستری بود، دار فانی را وداع گفت.

این استاد رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران، دارای تألیفات و ترجمه های شاخصی در حوزه مبانی فلسفی تعلیم و تربیت بود از جمله: وایتهد و تعلیم و تربیت، مکتب فلسفی و تربیتی لندن، اسلام و لیبرالیسم آموزشی، مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران، نظریه آموزش و پرورش آزاد، در آمدی بر آموزش و پروش اخلاق، فلسفه تاریخ و نقش آن در تدریس تاریخ.

خبرگزاری مهر، درگذشت این استاد دانشگاه را به خانواده وی، برادران آن مرحومه، دکتر صادق و سعید زیباکلام و همچنین جامعه فلسفی و دانشگاهی کشور تسلیت می گوید.

کد مطلب 3578270

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