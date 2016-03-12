حال خوب این روزهای سراب روانسر/ نگین اورامانات در انتظار مسافران

خبرگزاری مهر - گروه استانها: سراب روانسر مکانی تفریحی و از جاذبههای مهم گردشگری استان کرمانشاه است که در ایام مختلف سال و بهویژه روزهای تعطیل مسافران و گردشگران بسیاری را بهسوی خود جذب میکند.
این چشمانداز زیبا که در مرکز شهر روانسر واقعشده از سرچشمههای اصلی رودخانه قرهسو در کرمانشاه است که بهویژه در ایام نوروز شاهد حضور مسافرانی از سراسر کشور برای گذراندن لحظاتی توأم با آسایش است.
البته سراب روانسر نیز همانند بسیاری از چشمهها و سرابهای استان کرمانشاه تا چند ماه پیش حالوروز خوبی نداشت و تا آستانه خشکیدگی کامل پیش رفت، بسیاری از آبزیان سراب از بین رفتند و این موضوع ناراحتی دوستداران طبیعت را به همراه داشت.
مدیر امور آب منطقهای اورامانات در آن زمان کاهش آب دهی سراب روانسر را غیرمنتظره و زودتر از موعد همیشه عنوان کرد.
وی اعلام کرد: سراب روانسر هرساله کاهش آب دهی داشته است اما کاهش امسال غیرمنتظره و زودتر از موعد همیشگی رخ داده است.
ذائبی تداوم خشکسالیها و بهرهبرداری بیرویه کشاورزان پاییندست سراب را عامل کاهش آب دهی زودتر از موعد آن عنوان کرد.
اما خوشبختانه با بارشهای مناسب باران طی سال زراعی جاری سراب روانسر این روزها کاملاً پرآب شده و موجی از شادمانی را میان دوستداران طبیعت به وجود آورده است.
حال خوب این روزهای سراب روانسر نوید حضور دوباره گردشگران و مسافران از شهرهای مختلف کشور در ایام نوروز را میدهد و بازهم سراب روانسر در این ایام میزبان هزاران گردشگر از جایجای ایران خواهد بود.
ایجاد پارک پرندگان آبزی در سراب روانسر
مدیرعامل انجمن حامیان طبیعت چرو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت مطلوب سراب روانسر در شرایط فعلی اظهار داشت: سراب روانسر که تا چندی پیش به دلیل کمآبی نشاط و زیبایی خود را ازدستداده بود اما اکنون وضعیت خوبی دارد و برای استقبال از مهمانان نوروزی چندین طرح در این خصوص در حال اجراست.
محمد کریمی از ایجاد پارک پرندگان آبزی در سراب روانسر خبر داد و بیان کرد: پارک پرندگان آبزی پارکی است شناور که از گونههای جانوری آبزی همچون غاز اوکراینی و آفریقایی، اردک مسکویی و... برای جلوه و زیبایی آن استفاده میشود.
وی مهمترین هدف از راهاندازی پارک پرندگان آبزی را آشتی مردم با طبیعت عنوان کرد و گفت: در پاییندست سراب حیواناتی زندگی میکردند که متأسفانه به دلیل شکار بسیاری از آنها از بین رفتهاند و اما با ایجاد پارک پرندگان آبزی در این سراب قصد داریم میان مردم و طبیعت خدادادی آشتی ایجاد کنیم و مردم نظارهگر زیبایی و جمال حکمت خداوند باشند.
کریمی بابیان اینکه فاز اول ایجاد طرح پارک پرندگان آبزی در سراب روانسر انجام و با استقبال مردم مواجه شده، گفت: مرحله دوم این طرح در حال اجراست و این خود فرصتی برای معرفی زیباییهای سراب روانسر بهویژه در ایام نوروز برای مهمانان و گردشگران است.
وی توسعه صنعت توریسم و گردشگری را از دیگر اهداف راهاندازی پارک و پرندگان آبزی در سراب روانسر دانست و بیان کرد: خوشبختانه با اجرای این طرح جذابیت و زیبایی سراب روانسر دوچندان شده و حجم قابلتوجه آب سراب نیز بر زیبای آن میافزاید.
رفع مشکل ورود فاضلاب شهری به سراب روانسر
کریمی در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلات سراب روانسر ورود فاضلاب شهری به این سراب بود که بارها مراتب اعتراض خود را حتی به مسئولان کشور اعلام نمودیم و اکنون با اقدام یکی از شهروندان و حمایت مسئولان در حال رفع مشکل است که امیدواریم برای ایام نوروز سراب روانسر درنهایت زیبایی آماده استقبال از گردشگران شود.
مدیرعامل انجمن حامیان طبیعت چرو بیان کرد: چرو با ایجاد پارک پرندگان آبزی در سراب روانسر باعث جذب پرندگان نادر و کمیاب و در حال انقراضی است چون حواصیل شب و ماهی سینه خوار سینه سفید به این پارک شده که رکودی در پرندهنگری منطقه و کشور است.
کریمی گفت: اکنون گونهای از خانواده راسوها مهمان پارک پرندگان آبزی سراب روانسر شده که تاکنون ۵ اردک ازجمله گونه کمیاب غاز اوکراینی را در هم دریده و خورده که این خود از زیباییهای طبیعت حیاتوحش است.
وی در ادامه افزود: باید به تمام ذرات ریزودرشت هستی که مخلوق خداوند هستند عشق ورزید و محبت کنیم.
وی ایجاد پارک پرندگان آبزی در سراب روانسر را فرصتی طلایی برای معرفی حیاتوحش متنوع جانوری منطقه دانست و اظهار کرد: باید لذت تماشای اینگونه های جانوری را با چشمان خود از نزدیک ببینیم.
کریمی افزود: انجمن حامیان طبیعت چرو با بهرهگیری ازنظر کارشناسان و امکانات و وسایل سعی در شناسایی دقیق و ثبت گونههای ارزشمند دارد.
روانسر مرکز سراب های خروشان و نگین اورامانات
به گزارش مهر، شهرستان روانسر با داشتن سرابهای متعدد به شهرستان سرابهای خروشان و نگین اورامانات مشهور است.
علاوه بر سراب روانسر، از جاذبه های گردشگری روانسر می توان به گور دخمه روانسر که مربوط به دوران هخامنشیان بوده و غار قوری قلعه که یکی از زیباترین و باارزشترین غارهای آبی جهان با ۶۵ میلیون سال قدمت است اشاره کرد.
طبیعت روانسر در فصل بهار هر صاحبذوقی را بهسوی خود کشانده و از بهترین مناطق استان کرمانشاه برای گذراندن نوروزی خاطرهانگیز است.
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