خبرگزاری مهر - گره استان‌ها - ساره نوری: جاذبه‌های گردشگری فراوان تاریخی، باستانی و طبیعی، بناهای به یادگار مانده از ادوار تاریخی مختلف، وجود روستاهای زیبا و خوش آب و هوا در کرج که نام ایران کوچک برازنده اوست، مجموعه جاذبه‌های گردشگری فراوان را برای میزبانی میهمانان نوروزی فراهم کرده است.

در روزهای شلوغ وقتی از معابر پر ازدحام بازارهای کرج عبور می‌کنید و کمی به حرف‌های مردمی که در حال عبور هستند گوش می‌کنید هم زمان چندین لهجه از مردمان سرزمین ایران را خواهید شنید، و این نشان از برازندگی نام ایران کوچک برای این شهر است.

نمایندگان اقوام کرد، لر، ترک، عرب، شمالی‌ها و جنوبی‌ها در کرج معجونی از آداب و رسوم مختلف را برای رهگذران و مسافران نوروزی به ارمغان می‌آورند. وجود جاذبه‌های گردشگری همچون جاذبه‌های گردشگری طبیعی، تاریخی، ورزشی، سلامت و غیره در شهرستان کرج هر ساله بسیاری از گردشگران و میهمانان نوروزی را به این منطقه خوش آب و هوا می‌کشاند.

وجود خاک حاصلخیز و منابع طبیعی و آبی سلسله جبال البرز از دوران‌های گذشته تا به امروز برای اجتماعات بشری بستری مناسب را فراهم کرده است، و این دلیل باعث به وجود آمدن آثار باستانی و تاریخی ارزشمندی در این استان و به تبع شهرستان کرج شده است، از آثار تاریخی و باستانی که در گوشه و کنار و در حاشیه راه‌های ارتباطی قابل مشاهده است می‌توان به تپه‌های آق تپه، مراد تپه و تپه مردآباد، قلعه‌های تاریخی تنگ گسیل و شهرستانک و آثار دوران اسلامی همچون برج میدانک مغولی، پل و کاروانسرای شاه‌عباسی کرج، کاخ‌های قاجاری و کاخ‌های رضا شاهی و محمدرضا شاهی که حکایت از استمرار استقرارهای پی در پی در این منطقه دارد، را نام برد.

کاروانسرای شاه عباسی با حجره‌های به قدمت تاریخ صفوی و کاخ سلیمانیه از جاذبه‌های گردشگری تاریخی کرج است که چشم انتظار میهمانان نوروزی است.

کاروانسرای شاه عباسی کرج یکی از یادگارهای دوره صفویه در این شهر است که معماری آن شبیه به دیگر کاروانسراهای این دوره است مساحت کل بنا سه هزار و ۶۰۰ متر مربع و مساحت حیاط مرکزی آن ۹۰۰ متر مربع است. این کاروانسرا احتمالاً در دوره پادشاهی شاه سلیمان صفوی بین سال‌های ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۹ هجری قمری بنا شده است.



کاروانسرای شاه عباسی کرج در ابتدا به عنوان پناهگاهی برای استراحت کاروانیان بوده که در اواخر دوره قاجاریه تعمیرات جزئی در بنا ایجاد شده و از آن به عنوان مدرسه برزگران استفاده می شده است. بعد از سقوط قاجاریه حدود سال‌های ۱۳۳۰ هجری قمری از این مکان به جای انبار غله کشاورزی استفاده می شده که بیشترین آسیب در این زمان به آن وارد شده است.

این کاروانسرا در جاده ابریشم و شاهراه ارتباطی شرق به غرب کشور قرار گرفته و تنها کاروانسرای درون شهری کشور است. این مجموعه دارای دو شاه نشین و ۲۲ حجره برای استراحت مسافرین و پنج بارانداز جهت نگهداری کالاها و استقرار کاروانیان طراحی شده است. مصالح این بنا پی از سنگ و دیوار از آجر و ملات است.

در سال ۱۳۵۳ این بنا توسط وزارت فرهنگ و هنر یک اثر ملی اعلام شد و بعد از پیروزی انقلاب اداره میراث فرهنگی شهرستان کرج به این مکان منتقل شد.

کاروانسرای شاه عباسی، در سمت جنوب شرقی میدان توحید و تقاطع خیابان شهدای محراب و قدس کرج در خیابان قدس یا همان میدان شاه عباسی معروف واقع شده است.

چهار فصل سال و هر روز هفته برای بازدید از این مجموعه زیبا و باشکوه را می‌توانید انتخاب کنید.

قابل توجه است که کاروانسرای تاریخی و گردشگری شاه عباسی با داشتن تالارهای پذیرایی، رستوران، سفره خانه، چایخانه، شربت خانه و قهوه خانه سنتی با ارائه غذاهای اصیل ایرانی و فرنگی در محیطی سنتی همراه با بازارچه صنایع دستی و سوغات محلات مختلف میزبان شهروندان و گردشگران است.

مجموعه کاخ سلیمانیه در سال‌های ۱۲۲۵ تا ۱۲۲۷ هجری قمری به دستور فتحعلی شاه قاجار در یکی از منزلگاه‌های حد فاصل تهران و چمنگاه سلطانیه زنجان در ییلاق خوش آب و هوا در میان باغ بزرگی در نزدیکی رودخانه کرج، توسط معمار برجسته قاجار، محمدحسین خان نظام الدوله اصفهانی معروف به صدر اصفهانی، طراحی و بنا شده است یکی از جاذبه‌های گردشگری است که هر ساله پای گردشگران زیادی را به ایران کوچک می‌کشاند.

این بنا در تاریخ ۲ اسفند سال ۱۳۲۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در سال ۸۹ به کاخ موزه سلیمانیه تبدیل شده است. بنای کاخ در شکل اولیه دارای ساختمان‌های متعدد از جمله عمارت گلشن، عمارت در قرمز، باغ فرش آباد، باغ اول و دوم، ساختمان کلاه فرنگی و برج ۵ طبقه بوده است. از این مجموعه بناها تنها عمارت کوشک آن بجای مانده است.

ساختمان اصلی کاخ با مساحت ۶۱۶ متر از نخستین بناهایی است که بر روی پایه ساخته شده و دارای تزیینات ارزشمندی از دوره قاجاریه که شامل دیوار نگاره، گچبری، مقرنس کاری، کاشی کاری، ازاره‌های سنگی با حاشیه نقاشی و تزئینات چوبی است.

شاخص ترین ویژگی کاخ سلیمانیه مربوط به ۲ تابلوی دیوارنگاره از بنیانگذاران سلاطین قاجار است که به لحاظ نوع تصویر، تکنیک هنری و رنگ‌های خاص منحصر به فرد است.

نقاشی‌های دیواری تالار اصلی در جبهه غربی، فتحعلی شاه به همراه ۱۴ تن از پسرانش و در جبهه شرقی سر سلسله قاجار آغا محمد خان به همراه سران ایل قاجار، که توسط عبدالله خان نقاش باشی سومین نقاش دربار به تصویر کشیده شده است.

نقاشی‌های این کاخ به دستور فتحعلی شاه قاجار، در ۱۲۲۸ هجری قمری برابر با ۱۱۹۲ خورشیدی کشیده شده است. هنگامی که نقاش به کاخ آمد هیچ فضایی را برای نقاشی مهیا ندید، بنابراین دستور داد که فضای دیوارهای شرقی و غربی شاه نشین را بپوشانند و سپس بر روی گچ‌های دیوارها نقاشی‌ها را کشید.

در شهرستان کرج بیش از ۱۰۰ اثر با ارزش فرهنگی - تاریخی - باستانی و هنری شناسایی شده که برای اطلاع از این آثار جدولی را تهیه و در این گزارش ارائه می‌کنیم.