مخالفت «روسف» با درخواست مخالفان برای استعفا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، در پی جنجال‌ های مربوط به اتهامات فساد مالی که برزیل را با بزرگترین بحران سیاسی اخیر مواجه کرده است، «دیلما روسف»، تقاضای مخالفانش را برای کناره‌گیری رد کرده است.

این رهبر چپگرا که در سال ۲۰۱۴ برای دومین بار در انتخابات برنده شد، مخالفان خود را برای ایجاد بحرانی که به نظر او منجر به آسیب زدن به اقتصاد کشور شده است، مقصر دانست.

روسف با اشاره به آنکه به هیچ عنوان قصد کناره‌گیری ندارد خطاب به خبرنگاران گفت: هیچکس حق ندارد از رئیس‌جمهوری که به طور دموکراتیک انتخاب شده است تقاضای استعفا کند.

برزیل از چندی قبل با بزرگترین بحران اقتصادی خود در طی ۲۵ سال گذشته روبرو است و تنها در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی این کشور ۳.۸ درصد کاهش داشته است.

در همین رابطه در هفته گذشته اتهاماتی که علیه «لولا داسیلوا» رئیس جمهور سابق برزیل و یکی از متحدان روسف مطرح شد ابعاد بحران سیاسی موجود را گسترده‌تر کرد.

دادستان‌ها در برزیل در جریان یک تحقیقات پولشویی، اتهاماتی علیه داسیلوا تنظیم کرده‌اند. او هرگونه تخلفی را رد کرده و می گوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. اتهامات مطرح شده بخشی از یک تحقیقات عمده فساد در شرکت نفت دولتی پتروبراس است.

مخالفان رئیس جمهور برزیل تلاش می‌کنند تا بر اساس ادعاهایی مبنی مشارکت رئیس جمهوری در پرونده فساد مالی، تقاضای استیضاح او را در مجلس مطرح کنند.