نفرین «پتروبراس» گریبان «داسیلوا» را هم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، «ادواردو کانها» سخنگوی مجلس نمایندگان بزریل با طرح این ادعا که «دیلما روسف» رئیس جمهوری این کشور یک قدم دیگر به پذیرش جرم خود نزدیکتر شده است، اعلام کرد که نمایندگان تا اواخر ماه میلادی مارس سال ۲۰۱۶ (سه ماه دیگر) درباره طرح استیضاح وی رای گیری خواهند کرد.

روسف متهم به سوء مدیریت در استفاده از بودجه دولتی است حال آنکه وی با رد همه اتهامات می گوید توسل به ترفندهای حسابرسی در دولت های قبلی نیز امری متداول بوده است و طرح استیضاح خود را نوعی کودتا توصیف می کند.

البته آن طور که به نظر می آید روسف در یدک کشیدن بار اتهاماتی که این روزها متوجه وی است تنها نیست و چند تَن از چهره های سیاسی از جمله متحدین نزدیک وی نیز برای اعاده حیثیت خود سخت در تقلا هستند. در این میان، روزنامه «وال استریت ژورنال» از موشکافی در سوابق «لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس جمهور سابق برزیل و تلاش وی برای گریز از اتهامات مشابه خبر داد.

سیلوا که همچون روسف از چهره های برجسته حزب «کارگران» برزیل است متهم به سوءاستفاده از قدرت برای کمک به شرکت ساختمانی «اودبرچت» به عقد قراردادهای خارجی است.

با این حال، اتهام رئیس جمهور سابق به فساد مالی در شرکت نفت دولتی «پتروبراس» نیز که پرونده آن به طور مجزا از پرونده روسف دنبال می شود هم برای وی دردسرساز شده است.

گفته می‌شود طی یک دهه گذشته حدود ۸/ ۳ میلیارد دلار جابجایی غیرقانونی در این شرکت صورت گرفته و برخی از پول‌های کثیفی که در بده‌ بستان‌های شرکت پتروبراس به‌دست آمده خرج رقابت‌های انتخاباتی روسف در سال ۲۰۱۰ شده است.

اتهامات اثبات نشده ای که به طور همزمان علیه دو نفر از سرشناسترین اعضای حزب حاکم برزیل مطرح می شود، از هم اکنون تاثیر خود را بر روی آینده حزب کارگران گذاشته است. بسیاری از بزیلی ها حزب کارگران را به دلیل اتخاذ سیاست های غلط و هدایت کشور به لبه پرتگاه اقتصادی سرزنش می کنند.

این در حالیست که سیلوا اخیرا در مصاحبه ای تلویزیونی از بابت برخی از راهبردهای اقتصادی حزب ابراز تاسف کرده و آنها را اشتباه خواهند است.

نظرسنجی که در ماه اکتبر سال ۲۰۱۵ (حدود سه ماه پیش) انجام شد، نشان می دهد که بیش از نیمی از برزیلی ها اگر داسیلوا دوباره برای پست ریاست جمهوری اقدام کند از رای دادن به وی امتناع می کنند و این برای حزب کارگران و او که به هنگام ترک این پست در سال ۲۰۱۱ میلادی از محبوبیتی ۸۳ درصدی برخوردار بود، مایه دلسردی است.