نگرانی اسلام آباد از سیاست دوگانه ریاض در قبال پاکستان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-علی کاوسی نژاد: «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی در اظهارات خود در گفتگو با روزنامه «هندوستان تایمز» گفته است: پاکستان از متحدان ما در منطقه بشمار می رود.

وی در عین حال تاکید کرده است: دهلی نو و ریاض در تمام حوزه ها با هم روابط استراتژیکی دارند. اگر اسلام آباد و دهلی نو تمایل داشته باشند ریاض می تواند برای حل و فصل اختلافات بین دو کشور نقش خود را ایفا نماید.

وی در ادامه گفته است: عربستان سعودی از بزرگترین تامین کنندگان نفت هند بشمار می رود. ۳ میلیون از شهروندان هندی از جمله اساتید، پزشکان و مهندسان هندی در عربستان بسر می برند. هندیها با صلح و آرامش در عربستان بسر می برند و ما قدردان خدمات آنها هستیم.

عادل الجبیر که در راستای سفر ماه آینده «نارندرا مودی» نخست وزیر هند به این کشور سفر کرده است در تلاش است تا مقدمات سفر وی را به عربستان سعودی فراهم آورد. این اولین سفر یک مقام سیاسی کشور هند از سال ۲۰۱۱ به عربستان به شمار می رود. انتظار می رود با سفر نارندرا مودی به عربستان سعودی روابط این دو کشور بیش از پیش توسعه یابد.

اظهارات عادل الجبیر در حالی مطرح شد که «نواز شریف» نخست وزیر و «راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان برای بازدید از مرحله پایانی رزمایش «رعد شمال» به ریاض سفر و با «ملک سلمان» پادشاه عربستان و سایر مقامات سیاسی دولت ریاض دیدار و گفتگو کردند.

آل سعود قصد دارد ائتلاف ضد تروریسم را با مشارکت ۳۴ کشور اسلامی بوجود آورد و نام پاکستان را نیز به این لیست اضافه کرده است اما احزاب اپوزیسیون در پاکستان مخالفت خود را در پیوستن به ائتلاف سعودی اعلام داشته اند. حزب مخالف پارلمان پاکستان به رهبری «خورشید شاه» وابسته به حزب مردم با پیوستن پاکستان به ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم سعودی مخالفت می کند و نواز شریف باید نظر مساعد این حزب را نیز جلب نماید که به نظر می رسد در این مهم چندان موفقیتی بدست نخواهد آورد.

عادل الجبیر که به هند سفر کرده است در گفتگو با رسانه های هندی در تلاش است در اظهاراتش دوستی دولت ریاض به هند را ثابت کند. از طرفی دولت و ملت پاکستان از اینگونه رفتار دوگانه وزیر امور خارجه عربستان سعودی در حیرت اند چون در سخنان وی نوعی تضاد و تناقض وجود دارد و این رفتار دوگانه می تواند سمت و سوی روابط اسلام آباد و ریاض را در آینده تغییر داده و مخالفت احزاب دیگر را نیز در پاکستان بر انگیزد.

از سویی دیگر تعداد زیادی از اتباع پاکستان که در شهرهای مختلف عربستان سعودی بسر می برند و در آنجا فعالیت دارند با رفتار خشونت آمیز سعودیها مواجه می شوند و مورد بی احترامی و حتی ضرب و شتم قرار می گیرند. سالانه تعدادی از اتباع پاکستانی به اتهام حمل و فروش مواد مخدر در ملا عام با شمشیرهای آخته سعودیها گردنشان از دم تیغ گذرانده می شود. علاوه بر این در حوادث سقوط جرثقیل و نیر حادثه منا نیز تعدادی زیادی از حجاج پاکستانی کشته شدند و تعدادی نیز ناپدید گشتند اما دولت نواز شریف به خاطر ملاحظاتی که با عربستان داشت اقدام به اعتراض نکرد و در مقابل «خورشید شاه» به نمایندگی از حزب مردم و مردم پاکستان در پارلمان به کشته شدن حجاج پاکستانی در عربستان سعودی اعتراض شدیدی کرد.

باید به این نکته اساسی نیز توجه داشت در صورت نپیوستن اسلام آباد به ائتلاف ۳۴ کشور اسلامی ضد تروریسم، ریاض سیاست خود را در قبال پاکستان تغییر خواهد داد و این نکته مهمی است که نواز شریف و مقامات سیاسی دولت وی بدان آگاهی کامل دارند. دولت و ملت پاکستان از دوگانگی در رفتار ریاض و نزدیکی آل سعود به هند در حیرت هستند. این امر می تواند در آینده روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. با سفر «نارندارا مودی» به ریاض و دیدار وی با مقامات آل سعود، پاکستان نیز واکنشی نسبت به این تغییر و تحولات نشان خواهد داد. ریاض نمی تواند هم با پاکستان دوست باشد و از طرف دیگر با دشمن این کشور سر یک سفره بنشیند و اسلام آباد این مسئله را نادیده نمی گیرد.