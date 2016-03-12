افزایش ۱۴ درصدی حقوق اساتید حوزه اصفهان/ شرط اعطای مدرک استادی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام امانالله بابامیرساطحی گفت: جذب و به کارگیری اساتید، نظارت بر روند فعالیتهای تدریسی آنها و خدمت رسانی به مدرسان حوزههای علمیه از مهمترین فعالیتهای بخش امور اساتید است.
وی افزود: اساتید در حیطه ساختار مرکز مدیریت، به سطوح مقدمات، سطح اول و سطح عالی طبقه بندی میشوند که هر فرد در مرتبهای از این امور به تدریس میپردازد.
بابامیرساطحی با اشاره به شروط این واحد برای اعطای مدرک استادی به طلاب، خاطرنشان کرد: اتمام پایه ششم با حداقل معدل ۱۶، ملبس بودن دائم به لباس روحانیت، درخواست مدرسه به عنوان نیاز به استاد برای تدریس در حوزه علمیه و قبولی در مصاحبه شفاهی از شروط عمومی جذب اساتید است.
وی ادامه داد: در شهر اصفهان افرادی که صلاحیت تدریس را دارا هستند باید در دورههای تربیت مدرس مرکز مدیریت حوزه استان شرکت کرده و پس از فراگیری این دوره و قبولی در مصاحبه، در مدرسه مورد نظر، فعالیت کنند.
بابامیرساطحی خاطرنشان کرد: خوشبختانه از بهمن ماه امسال افزایش حق التدریسی را برای اساتید در نظر گرفتهایم که ۱۴ درصد به حقوق اساتید حوزههای علمیه اضافه خواهد شد.
مسئول اساتید حوزه علمیه اصفهان در خصوص ارزیابی اساتید توسط طلاب، بیان داشت: در هر ترم فرمهای ارزیابی به طلاب داده میشود که آنها در آن تمامی فعالیتهای یک استاد در طول ترم را سنجیده و در فرم ارزیابی قید میکنند که پس از بررسی آن، اساتیدی که از نمرات بالایی برخوردار باشند، به عنوان استاد برتر سال انتخاب شده و در اردیبهشت ماه، از آنان تجلیل میشود.
وی به ارائه آمار اساتید پرداخت و تصریح کرد: هم اکنون بیش از هزار و ۵۰۰ پرونده استادی در حوزه علمیه اصفهان موجود است که ۶۲۰ استاد مشغول به تدریس بوده و بیش از هزار و ۶۰۰ کلاس را اداره میکنند.
بابامیرساطحی با بیان این که در پایههای هفتم به بالا در شهرستانها با کمبود استاد رو به رو هستیم تاکید کرد: اگر استادی از شهر اصفهان قصد برای انجام تدریس به یکی از شهرستانها را داشته باشد، علاوه بر حل شدن مسئله سربازی، از مزیت افزایش حقوق و تامین اجاره مسکن نیز بهره مند میشود.
وی بیان کرد: در سال ۹۴، تعداد ۱۸۳ طلبه و استاد مصاحبه شدند که از بین آنها، ۶۳ نفر در علوم عقلی، ۵۸ نفر در علوم ادبیاتی، ۴۳ نفر در فقه و اصول و ۱۹ نفر در احکام و قرآن شرکت کردند که تعداد ۱۱۲نفر قبول شدند.
وی گفت: شورای عالی اساتید اگر طرح ثابت کردن حقوق اساتید را تصویب کند، اساتید از مزایای بهتری بهره مند میشوند و اگر مشکلاتی در زمینههای تدریسی داشته باشند، برطرف خواهد شد که امیدواریم این امر به زودی محقق شود.
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