۱۲ هزارعدد انواع مواد محترقه در پیشوا کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی احمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آستانه چهارشنبه آخر سال، تلاش پلیس برای برقراری نظم و حفظ آسایش و آرامش مردم افزایش پیدا کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا افزود: هوشیاری خانواده ها و نظارت و کنترل دقیق بر روی فرزندان در کنار فرهنگسازی و آگاهسازی، بستر مناسبی برای کاهش حوادث در روزهای پایانی سال فراهم می کند.

وی ادامه داد: پلیس در راستای حفظ و ارتقای امنیت و آسایش در جامعه با هر گونه مخلان نظم و امنیت و فروشندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه با قاطعیت برخورد می کند.

سرهنگ احمدی اضافه کرد: با تلاش مأموران انتظامی شهرستان پیشوا، ۱۲ هزار عدد از انواع مواد محترقه در این شهرستان کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: دو نفر در جریان کشف انواع مواد محترقه در پیشوا به دام پلیس افتادند و پس از طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی شدند.