افزایش ۱۰ درصدی بودجه عمرانی شهرداری منطقه یک همدان در سال آینده

امیر فتحیان نسب درگفتگو با مهر با بیان اینکه سعی شده بودجه باتوجه به نیازهای مردمی منطقه پیش بینی شود و در نقاط مختلف شهر تقسیم بندی عادلانه بودجه صورت گیرد، افزود: بودجه بندی ها باید به واقعیت نزدیک باشد.

وی یکی از دغدغه های مدیریت شهری را دست‌یابی به درآمدهای پایدار دانست و افزود: در دو سال اخیر درآمدهای عمرانی شهرداری رو به کاهش بوده است.

فتحیان نسب با اشاره به اینکه وابستگی بیش از اندازه به هزینه های دریافتی از پروانه های ساختمانی مشکل آفرین است و اجرای پروژه های عمده را محقق نمی کند، گفت: به همین منظور در بودجه های سالانه شهردای پیش بینی شده که میزان اتکای شهرداری به درآمدهای پروانه ساختمانی تا ۱۵درصد کاهش پیدا کند.

مدیر شهرداری منطقه یک همدان با بیان اینکه امسال نیز در پیش بینی بودجه سال ۹۵ اتکا به درآمدهای پروانه ساخت شهرداری تا ۲۰درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: سعی شده به سمت دریافت درآمدهای پایدار و پوششی ازجمله جایگزینی دریافت بهای خدمات به جای هزینه های پروانه های ساخت پیش برویم.

وی با توضیح این مطلب که در سال جاری بازسازی آسفالت مناطق به صورت کامل اجرا شد و ۲۸ منطقه از شهر همدان مورد بازسازی قرار گرفت، عنوان کرد: این آمار نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است.

فتحیان نسب همچنین در ادامه با بیان اینکه یکی از دغدغه های شهرداری همدان ایجاد پارک های منطقه ای در محلات مختلف و یکی از سیاست گذاری های کلی شهرداری همدان گسترش فضای سبز موجود در پارک های محلی است، گفت: در همین راستا نسبت به احداث پارک های محلی اقدام شده است.

وی با اعلام این خبر که اصلاح پارک شکریه همدان در اوایل سال آینده آغاز خواهد شد و مردم محلات در زمان پیک ترافیک شهری می توانند به جای حضور در مرکز شهر در پارکهای محلات استقرار پیدا کنند، بیان داشت: در منطقه جوادیه نیز به دلیل تراکم ساختمانی بالا، زمین مناسبی برای احداث پارک محلی وجود ندارد و زمینی مابین محله حق گویان و جوادیه در سال آینده به تقویت فضای سبز اختصاص داده می شود.

وی در ادامه افزود: محوطه هایی برای احداث فضای سبز ایجاد شده که در سال آینده به بازسازی جداول پارک های آن ها نیز پرداخته می شود.