رئیس جمهور نباید وظیفه وزیر ورزش را انجام دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی حسینی با تاکید بر لزوم حمایت دولت از ورزشکاران و رشتههای المپیکی و واکنش رئیس جمهور به این موضوع، گفت: اگر در فرصت باقی مانده به دستور رئیسجمهور مبنی بر رسیدگی به ورزشکاران و رشتههای المپیکی عمل شود میتوان به موفقیت ایران در المپیک ۲۰۱۶ امید داشت در غیر این صورت بحثهای کارشناسانه در یافتن علل واماندگی ایران در المپیک، نوش دارویی پس از مرگ سهراب خواهد بود.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان سازمان مدیریت و برنامهریزی باید برای عملی شدن دستور رئیسجمهور بسیج شوند، گفت: ماموریت ویژه آقای روحانی به سازمان برنامه و بودجه جهت رسیدگی به وضعیت المپیکیها بسیار قابل تامل است چراکه نباید کار ورزش مملکت به جایی رسد که مدیران میانی به شخص اول دولت نامه بزنند و رئیسجمهور وظیفه وزیر و معاونانش را انجام دهد، درواقع این برداشت حاصل میشود که وزرا کارایی و صلابت لازم جهت حل مشکلات را ندارند.
وی با بیان اینکه کمیسیون بودجه مجلس جهت حل مشکل المپیکیها آمادگی همکاری و کمک دارد، گفت: وزارت ورزش در مدتی که پشت سر گذاشته، برنامه دندانگیری برای ورزش کشور نداشته است و این بیبرنامهگیها در چنین مواقعی خود را نشان داده و مشکل ایجاد میکند.
حسینی ادامه داد: هزینههای المپیک قبلی به هیچ عنوان قابل مقایسه با المپیک ۲۰۱۶ نیست و باید در هر المپیک نسبت به المپیک قبلی رشد و پیشرفت کرد، در حالی که حضور در المپیک ۲۰۱۶ در شهر ریودوژانیرو برزیل به خودی خود هزینه بالایی دارد و طبق آنچه مدیران کمیته ملی المپیک در رسانهها اعلام داشتهاند باید پذیرفت که وضعیت مالی تیمهای المپیکی بسیار نابسامان است.
عضو فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه مدیر نیرو انسانی وزراتخانه ورزش نیز به ناکافی بودن بودجه تیمهای المپیکی با وجود کمکهای انجام شده اذعان دارد، گفت: سقف بودجهای که برای بودجه کمیته ملی المپیک دیده شده کافی نیست و نامه های رئیس فدراسیون کشتی مبنی بر اینکه نمیتوان با عزت و آبروی کشور در مجامع بینالمللی بازی کرد کاملا درست و قابل تامل است؛ بنابراین امروز ورزش مستلزم هزینهکردهای در خور شأن است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، با ارسال دومین نامه رئیس فدراسیون کشتی به رئیسجمهور مبنی بر رسیدگی به شرایط مالی المپیکیها حسن روحانی به سازمان برنامه و بودجه جهت رسیدگی به این موضوع ماموریت ویژه داد.
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