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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۱

بازدید سه رئیس دانشگاه‌ سوری از دانشگاه تهران

بازدید سه رئیس دانشگاه‌ سوری از دانشگاه تهران

روسای سه‌ دانشگاه دمشق، البعث تشرین سوریه علاوه بر بازدید از دانشگاه تهران با رئیس این دانشگاه درخصوص گسترش همکاری علمی نیز گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه محمود نیلی‌ احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و روسای سه دانشگاه سوریه، ضمن معرفی دانشگاه‌های خود راه‌های گسترش همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه‌های سوریه را بررسی کردند.

رئیس دانشگاه تهران در این دیدار با تبریک پیروزی‌های اخیر مردم و دولت سوریه، آمادگی این دانشگاه را برای همکاری بیشتر با سه دانشگاه سوریه اعلام کرد.

وی با اشاره به توان‌مندی‌های دانشگاه تهران در زمینه‌هایی مانند آب، انرژی و محیط‌ زیست، گفت: دانشگاه تهران آمادگی دارد تا با اعلام نیاز از سوی دانشگاه‌های سوریه در زمینه‌های مورد درخواست طرف سوری با این دانشگاه‌ها همکاری کند.0

روسای سه دانشگاه سوری نیز، با ابراز قدردانی از حمایت‌های دولت و ملت ایران از مردم سوریه، زمینه‌های مورد علاقه خود برای همکاری با دانشگاه تهران را اعلام کردند. افزایش پذیرش دانشجویان سوری در دانشگاه تهران، تبادل استاد و دانشجو و ارائه برنامه مدرک مشترک از جمله مواردی بود که روسای سه دانشگاه سوری برای همکاری با دانشگاه تهران اعلام کردند.

دو طرف در این دیدار همچنین در خصوص نحوه ادامه پروژه ساخت مرکز آموزش زبان فارسی در سوریه تبادل نظر کردند.

کد مطلب 3579907

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