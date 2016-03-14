به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری بندرعباس، مریم بایرامی اظهارداشت: با نصب مجسمه جالب و شاخص، بزودی شاهد تحولی اساسی در شهر بندرعباس خواهیم بود.

وی از نصب ۱۱ مجسمه شاخص در محدوده بلوار ساحلی شهر بندرعباس طی روزهای آینده خبر داد و گفت: از این تعداد المان، ۵ مورد در محدوده منطقه سه، یک مورد در محدوده منطقه دو و پنج مورد نیز در محدوده منطقه یک نصب خواهد شد.

مدیر زیباسازی شهرداری بندرعباس ضمن تشریح جزئیات و موضوعات مجسمه های منطقه سه، خاطرنشان کرد: مجسمه «صیادان آفتاب»، با ۶ متر ارتفاع که قرار است در ساحل سوروی بندرعباس نصب شود، جزو شاخص‌ترین المان‌های جدید شهر بندرعباس است.

وی همچنین از مجسمه های«خانواده قورباغه‌ها، خانواده بندری(در حال گرفتن عکس سلفی)، خانواده لاک‌پشت‌ها و پسر بازیگوش به عنوان دیگر مجسمه های جدید این منطقه یاد کرد. بزرگترین مجسمه فیگوراتیو کشور به اسم صیاد مروارید، با ارتفاع بیش از ۱۳ متر، در محدوده منطقه دو شهرداری بندرعباس نصب خواهد شد.

مدیر زیباسازی شهرداری بندرعباس اضافه کرد: در محدوده منطقه یک شهرداری بندرعباس نیز تعداد ۵ مجسمه با موضوعات تاریخی، فرهنگی و شاد نصب خواهد شد. خرچنگ(با حالت لبخند) در حالت بیرون آمدن از دریا، پنج فلامینگو هر کدام به ارتفاع ۳.۵ متر جزو مجسمه های جدید منطقه یک هستند.

بایرامی همچنین از نصب المان سرتیپ احمد خان، با ارتفاع ۶ متر به عنوان شخصیت مهم بومی و فردی که طی توافق‌نامه ای جزایر تنب بزرگ و کوچک را آزادسازی کرده است، خبر داد و خاطرنشان کرد: پس از بررسی انجام شده، المان مرد حاسب نیز به عنوان اولین حسابدار کشور با عرض ۵.۵ متر ساخته شده و بزودی نصب می‌‎شود.

مدیر زیباسازی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: المان تلفیقی بسیار زیبای ماهی و ماهیگران به شکل زیبایی طراحی و ساخته شده است که در محدوده منطقه یک نصب خواهد شد.

وی از انتخاب این یازده المان از میان ۱۰۰ ماکت ارایه شده خبر داد و خاطرنشان کرد: جنس این تندیس‌ها از بتن و فایبرگلاس است که با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ريال ساخته شده و دارای ماندگاری بالایی هستند.

بایرامی با بیان اینکه این المان‌ها به صورت اختصاصی برای شهر بندرعباس طراحی و ساخته شده‌اند، تأکید کرد: علاوه بر این ۱۱ المان، سردیس مرحوم ناصر عبداللهی نیز با ماندگاری بالا، در یکی از معابر اصلی شهر بندرعباس نصب خواهد شد.