معضل جدید برای برانکو و پرسپولیس/ چسبیدن به سقف خطرناک است!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: در میان بازیکنان پرسپولیس معدودند آنها که تجربه قهرمانی داشته باشند و حالا این جوانها با تشویق های بسیار و دعوت شدن به تیم ملی ممکن است اشباع شده باشند و این معضل جدیدی برای ایوانکوویچ است.

پرسپولیس قبل از تعطیلات با پیروزی امیدوار کننده ای کار را تمام کرد و صبای قم را برد تا بازگشت خوبی به مربع مدعیان قهرمانی داشته باشد اما واقعیت این است که این تیم مقابل صبا حتی از هفته قبل هم ضعیف تر بود و نشانی از آن پرسپولیس زلزله در هفته های ماقبل از آن نداشت.

آمار را که نگاه می کنیم متوجه می شویم که پرسپولیس مقابل صبا خوب بازی نکرده است، سندی که پس از بررسی آماری دیده می شود این است که با اشتباه لک دروازبان تیم صبا بود که پرسپولیس به گل رسید.

البته همیشه باید یک نفر اشتباه کند تا گلی وارد دروازه‌ها شود اما با این وجود این اتفاق آنهم به این شکل برای پرسپولیسی که در هر دیدار ۸ تا ۹ موقعیت گل به دست می آورد موضوع خوبی نیست. دلیل این اتفاق هر نکته ای می تواند باشد اما به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل کم انگیزگی بازیکنان بوده باشد. با این وجود و با توجه به داعیه قهرمانی برانکو باید پرسید چرا؟

به اسامی بازیکنان پرسپولیس نگاه می کنیم: سوشا مکانی، رامین رضائیان، محسن بنگر، لوکا ماریچ، وحیدحیدریه، احمد نوراللهی، کمال کامیابی نیا، مهدی طارمی، امید عالیشاه، محسن مسلمان و محمد انصاری.

پرسپولیس بیرون زمین هم لوبانوف، مرتضی قدیمی پور و شعبانی را به عنوان گلر، رضا نورمحمدی، اومانیا و بابک حاتمی را به عنوان دفاع، کفشگری هافبک دفاعی، میلاد کمندانی، فرشاد احمدزاده، و رضا خالقی فر هافبک و علی علیپور را به عنوان مهاجم دارد.

نگاهی به کارنامه این بازیکنان به ما نشان می دهد که تنها بنگر و سوشا مکانی تجربه قهرمانی را داشته اند. یکی با سپاهان و دیگری با فولاد.

تحمل فشار و استرس کورس قهرمانی حداقل در اکثر بازیکنان این تیم، کارنامه نشده است و از سوی دیگر طی هفته های اخیر پرسپولیس به شدت از جانب هواداران و رسانه ها تشویق شده و حالا هم هفت بازیکن آن به تیم ملی دعوت شده و مزد خود را گرفته اند. آیا بازیکنان با این همه تشویق و تایید ظرفیت ادامه کار با تمام قوا و رسیدن به قهرمانی را دارند؟

آیا اشباع شده اند؟ تجربه فوتبال ایران می گوید همین تایید‌ها و تشویق‌ها برای بازیکنان نوظهور کافی است و مضر. پرسپولیس چند هفته‌ای هست که از نگاه آمار افت کرده است و این شاید همان اشباع شدن ذهنی را برای بازیکنان داشته است شاید هم افت مقطعی باشد و پرسپولیس پس از تعطیلات به اوج خودش برگردد اما این مورد هم گزینه‌ای است روی میز برانکو و معادله‌ای که باید آن را حل کند.

تجربه در ایران نشان داده که بازیکنان زود اشباع می‌شوند و با توجه به اینکه در لیست نفرات پرسپولیس بازیکنان با تجربه کمتری دیده می‌شوند که امروز با دعوت به تیم ملی بسیار خوشحال به نظر می‌رسند، باید دید برانکو چگونه این معضل را حل می‌کند؟ او البته معضل دیگری هم با لیست تیم ملی دارد و آن معضل اینست که او هفت بازیکنش را در تعطیلات در اختیار نخواهد داشت و به این ترتیب دستش برای تعیین تاکتیک تیم بسته است.