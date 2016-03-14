به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «خندوانه» به طراحی و کارگردانی رامبد جوان که پیش از این دو فصل از آن به تهیه کنندگی جواد فرحانی تولید شده بود در فصل سوم به تهیه کنندگی سیدعلی احمدی از شبکه نسیم روی آنتن می رود.

اولین قسمت از برنامه «خندوانه» شب چهارشنبه سوری ۲۵ اسفندماه روی آنتن می رود و تا جمعه هر شب ساعت ۲۳ پخش می شود.

جمعه ها و شنبه ها نیز مجموعه نمایشی «دورهمی» روی آنتن شبکه نسیم می رود. بعد از آن هر هفته یکشنبه تا پنجشنبه برنامه «خندوانه» به پخش خواهد رسید.

سومین فصل از «خندوانه» با تغییرات جدیدی روی آنتن می رود از جمله اینکه استودیو برنامه بزرگتر شده و تعداد مهمانان حضوری نیز افزایش یافته است.