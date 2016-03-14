سام قريبيان «كبيسه» را می سازد/ فیلمی با ۵ شخصیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سام قريبيان در بازگشت به ايران پس از نوشتن فيلمنامه «گناهكاران» كه براي آن كانديد سيمرغ بلورين از جشنواره فجر شد با ساخت اولين فيلم مستقلش «٣٦٠ درجه»، كارگرداني را هم پس از بازيگري و نويسندگي در كارنامه خود ثبت كرد.

وی در فاصله توليد و اكران عمومي اولين فيلمش، سريال اكشن «عاليجناب» را با حضور چهره هاي مطرح سينما و تلويزيون براي شبكه خانگي نوشت و ساخت كه مراحل فني و تدوين را سپري مي كند، اما در همين بين به تازگي فيلمنامه «كبيسه» را به اتمام رسانده و ارديبهشت ماه برای دريافت پروانه ساخت آن اقدام خواهد كرد.

اين براي اولين بار است كه قريبيان فيلمنامه اش را بر اساس يك كتاب اقتباس كرده و حدود سي درصد از فيلمبرداري اين كار در جنوب و مابقي در تهران خواهد بود. بر خلاف ساير فيلمنامه هاي سام قريبيان كه معمولا پر بازيگر است «كبيسه» فقط ٥ شخصيت اصلي دارد كه در حال حاضر مشغول مذاكره با آنها هستند.

از عوامل فيلم تاكنون فقط حضور فرامرز قريبيان به عنوان تهيه كننده، سام قريبيان نويسنده و كارگردان، بهرام دهقاني تدوين و حسن مصطفوي مدير توليد، عادل معصوميان دستيار و برنامه ريز و شيوا آبا مدير تبليغات و مشاور رسانه ای مشخص شده اند.