درخواست مجوز برای «روزی روزگاری تهران»/تولید «کبیسه» به بهمن رسید

سام قریبیان بازیگر و کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساخت فیلم سینمایی «کبیسه» اینگونه گفت: ما ابتدا می‌خواستیم این فیلم را در فصل بهار در جنوب کشور کلید بزنیم و برنامه‌ریزی‌مان هم به این شکل بود که تصاویر خارجی را در جنوب و داخلی‌ها را در تهران ضبط کنیم، اما این اتفاق نیفتاد و با توجه به گرمای هوا در تابستان آن هم در جنوب کشور، ساخت آن را به بهمن ماه امسال موکول کردیم.

وی افزود: «کبیسه» اولین فیلم اقتباسی من از یک کتاب انگلیسی است که آن کتاب هنوز در ایران ترجمه نشده است. بنابراین خودم دستی در کار برده و متن را ترجمه کردم. در خلال ترجمه سعی کردم یک اثر ایرانی ارائه دهم. به همین دلیل نام فیلم را هم به انتخاب خودم «کبیسه» گذاشتم.

این کارگردان جوان با اشاره به داستان «کبیسه» عنوان کرد: داستان اصلی «کبیسه» در سیصد‌وشست‌و‌ششمین روز سال و در یک شب تا صبح بین ۳۰ اسفند تا یک فروردین اتفاق می‌افتد.

قریبیان در بخش دیگر از صحبت‌هایش با اشاره به اثر دیگرش با عنوان «روزی روزگاری تهران» اظهار کرد: برای این فیلم درخواست پروانه ساخت داده‌ایم و در حال حاضر منتظر صدور مجوز آن از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم.

کارگردان «۳۶۰ درجه» ادامه داد: داستان این فیلم خانوادگی بین دو مرد و یک زن رقم می‌خورد و مانند دیگر کارهای من این فیلم نیز جنایی است، اما پلیسی نیست. تمام صحنه‌های «روزی روزگاری تهران» هم در پایتخت تصویربرداری خواهد شد.

وی در پایانی صحبت هایش با اشاره به سریال «عالیجناب» خاطرنشان کرد: امیدوارم این سریال در عید فطر در شبکه نمایش خانگی عرضه شود.

سریال «عالیجناب» به نویسندگی و کارگردانی سام قریبیان و به تهیه کنندگی مسعود ردایی و على حضرتى است.

سعید آقاخانی، امیرآقایی، احمدرضا اسعدی، لیلا اوتادی، حسین پاکدل، پرویز پورحسینی، بابک حمیدیان، سحر دولتشاهی، امید روحانی، حسین سلیمانی، آزاده صمدی، احسان کرمی، نازنین کریمی، پریوش نظریه، میثم عبدی، حسین عرفانی، مهتاج نجومی، حامد مدرس، صالح میرزاآقایی و حسین یاری از جمله بازیگران این سریال هستند.

«عالیجناب» یک اثر اجتماعی است که داستان آن به ماجرای دو رقیب انتخاباتی می پردازد.