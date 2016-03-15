۷۰ گفتمان دانش آموزی «سیره فاطمی» در شاهرود برگزار شد

حجت الاسلام حمید عبدالهیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری ۷۰ گفتمان دانش آموزی «سیره فطمی» در شاهرود، درباره اهداف برگزاری این گفتمان ها توضیح داد: این جلسات در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و با توجه به تاکیدات معظم له به اشاعه سبک زندگی فاطمی و ولایی و همچنین آگاهی از نقشه های توطئه برانگیز دشمن با موضوع نفوذ و باحضور بیش از دوهزار دانش آموز دختر شاهرودی برگزار شده است.

وی افزود: اهمیت گرامیداشت ایام فاطمیه، اداره تبلیغات اسلامی شاهرود را برآن داشت تا با هماهنگی مدیران دبیرستان ها، مدارس و انجمن اولیاء و مربیان نسبت به اجرای ۷۰ کارگاه آموزشی به مناسبت این ایام اقدام کند.

سبک زندگی فاطمی به دانش آموزان ارائه شد

امام جمعه موقت شاهرود درباره موضوعات مطروحه در این گفتمان ها نیز گفت: وحدت و اتحاد لازمه استحکام در انقلاب اسلامی و چگونگی حفظ ارزش های اسلامی و معنوی و سبک زندگی فاطمی قالب کلی موضوعات مطرح شده در این گفتمان ها بود که با حضور اساتید و کارشناسان به نام استان سمنان در مدارس شاهرود برگزار شد.

عبدالهیان ادامه داد: این گفتمان ها همچنین با موضوعاتی نظیر دشمن شناسی و راهکارهای آن از منظر قرآن، اهداف نفوذ و تهاجم فرهنگی دشمن، بررسی ابزارهای نفوذ و راه های نفوذ دشمن، راهکارهای بیداری اسلامی برعلیه دشمن، نفوذ و تاثیر اقتصاد و معماری غرب بر ایران و تاثیر الگوی فاطمی در انقلاب اسلامی اجرا شد.

وی افزود: بخش عمده ای از این گفتمان ها البته به موضوع حضرت فاطمه (س) به مثابه برترین الگوی زن مسلمان و شخصیت عبادی آن حضرت اختصاص داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود در پایان گفت: دانش آموزان شرکت کننده در این گفتمان ها با جایگاه سیاسی حضرت فاطمه(س)، حیا و عفت، سیره شناسی فاطمی و ولایت مداری دخت پیامبر مکرم اسلام (ص) آشنا شدند.