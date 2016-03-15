کاهش ۵۰ درصدی هزینه های در دور دوم انتخابات حوزه انتخابیه قدس

حسین کاغذلو در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح اهداف و دستورکارهای مجموعه فرمانداری این شهرستان برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، تلاش می کنیم زمینه و بستر مطلوبی برای تسهیل شرایط رأی دهی واجدین شرایط فراهم شود.

فرماندار قدس افزود:در صدد هستیم با برنامه ریزی مدون و اصولی، نسبت به تعیین و انتخاب اعضا و نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی، اقدامات لازم را عملیاتی کنیم.

فرماندار قدس گفت:بعد از تایید شورای نگهبان، اقدامات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات جدی تر پیگیری می شود و تلاش می کنیم از حداکثر ظرفیت موجود برای افزایش مشارکت مردمی استفاده کنیم.

کاغذلو گفت:یکی از اولویت گذاری های ما در این عرصه به کاهش هزینه های مورد نیاز برای برگزاری و اجرای انتخابات معطوف می شود.

وی افزود:در نظر داریم در دور دوم انتخابات حداقل هزینه های انتخاباتی را با کاهش ۵۰ درصدی همراه سازیم.

فرماندار قدس یادآور شد:بطور طبیعی در این دوره با انتخاباتی ساده تر روبرو هستیم زیرا علاوه بر مشخص شدن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، با تعدد و کثرت کاندیدا ها مواجه نیستیم و امر شمارش آرا با سهولت هر چه بیشتر انجام خواهد شد.