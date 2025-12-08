سردار خرمدل: مردم در جنگ ۱۲ روزه معادله را تغییر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل ظهر دوشنبه در همایش دلدادگان یار خاکریز با حضور رزمندگان دوران دفاع مقدس گفت: امروز اگر امنیت، آرامش و اقتدار در کشور وجود دارد، نتیجه ایستادگی مردان و زنانی است که در سختترین روزها پای انقلاب و آرمانهای امام و شهدا ایستادند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ادامه داد: رزمندگان ما با ایمان و اخلاص، در میدانهای نبرد تاریخساز شدند و درس مقاومت را به نسلهای بعد آموختند.
وی افزود: دفاع مقدس فقط یک مقطع تاریخی نیست، یک گنج ارزشمند و یک مدرسه بزرگ برای همه ماست. امروز وظیفه داریم این فرهنگ را به نسل جوان منتقل کنیم تا بدانند امنیت امروز، میراث خون شهداست.
سردار خرمدل با تأکید بر اهمیت تبیین حقایق دفاع مقدس تصریح کرد: جهاد تبیین یعنی روایت درست، دقیق و بدون تحریف از روزهایی که دشمنان به دنبال خاموش کردن چراغ انقلاب بودند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: امروز در میدان جنگ روایتها هستیم و هیچکس نباید نسبت به این وظیفه غافل باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تکریم پیشکسوتان جهاد و شهادت وظیفهای ملی است و امیدواریم همه دستگاهها و نهادها در پاسداشت این سرمایههای معنوی نقشآفرین باشند.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: جایگاه مهم مردم در جنگ ۱۲ روزه بهخوبی برای همه مشخص شد.
وی اظهار کرد: این مردم بودند که با حضور و همراهی خود و به رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب، توانستند ورق را در این نبرد حساس برگردانند.
سردار خرمدل تصریح کرد: انقلاب اسلامی به دست مردم شکل گرفته و بدون تردید به دست همین مردم نیز به سرانجام و منزل مقصود خواهد رسید، هر جا مردم میداندار بودهاند، موفقیتها رقم خورده است.
نظر شما