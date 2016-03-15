تندیس شهید شاخص سال کشور در جزیره خارگ رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پایانه های نفتی ایران، سید پیروز موسوی مدیرعامل پایانه های نفتی ایران گفت: شهید مهدوی بزرگترین درس تاریخ حماسه و جانفشانی را به فرزندان این مرز و بوم داده است و از این رو باید ایثار و فداکاری های این شهید والا مقام در سرلوحه ما و به خصوص نسل جوان قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه های فرهنگی شرکت پایانه های نفتی ایران در حوزه های تکریم شهدای والامقام، یادآور شد: ساخت تندیس شهید مهدوی به عنوان شهید شاخص سال ۹۴، یکی از برنامه فرهنگی این شرکت در سال‌جاری بود که امیدواریم مورد قبول روح بلند این شهید عزیز قرار گرفته باشد.

موسوی ادامه داد: محل نصب این تندیس، طبق برنامه ریزی انجام شده و با هدف ایجاد یک باغ موزه دفاع مقدس در محل گلزار شهدای گمنام جزیره خارگ در نظر گرفته شد تا با ایجاد این فضا، ضمن تقویت زیرساخت‌های معنوی، غنای فرهنگ مقاومت و پایداری در قطب صادرات کشور ترسیم شود.

وی با تاکیر بر مطالعه سلوک رفتاری شهید مهدوی، افزود: شهید مهدوی با رشادت های خود در نبرد رو در رو با دشمن، معلم انسانیت به معنای واقعی کلمه است.