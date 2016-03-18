به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرحله فعالیت اکتشاف نفت و گاز شرکت لوک اویل با مشارکت شرکت دولتی «روس ژئولوژیا» در صنعت نفت ایران آغاز شد.

بر این اساس قرارداد مطالعه مشترک زمين شناسي و ژئوفيزيكي اكتشاف نفت و گاز بین شرکت ملی نفت ایران و لوک اویل، این شرکت روسی باید چگونگي وضعيت نفت گيرهاي هيدروكربوري و ساختارهاي زمين شناسي زيرسطحي در غرب كارون و دشت آبادان را انجام دهد.

از سوی دیگر «روس ژئولوژیا» اعلام کرد: همکاری خود را با شرکت ملی نفت ایران در مطالعه یافته های مربوط به لرزه نگاری درباره تعدادی از حوزه ها و میدان‌های نفت و گاز کشور برای فراهم کردن مقدمات عملیات اکتشاف، آغاز کرده است.

شرکت روس ژئولوژیا با تاکید بر اینکه این تحقیقات در چارچوب قرارداد امضا شده با شرکت روسی لوک اویل اینجینرینگ انجام می‌شود، اعلام کرد: در چارچوب این توافق، شرکت دال مورنفت گئوفیزیکا، وابسته به روس ژئولوژیا مطالعه اسناد زلزله نگاری سال‌های گذشته درباره خلیج فارس و فلات دشت آبادان را آغاز کرده است.

کارشناسان شرکت «دال مورنفت گئوفیزیکا» یک سال فرصت دارند تا به مطالعه و تجزیه و تحلیل اسناد زلزله نگاری حوزه های نفت و گاز جنوب ایران، قید شده در قرارداد، بپردازند.

به گزارش مهر، پیش از این مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ارزش قرارداد جدید اکتشافی امضا شده با شرکت لوک اویل روسیه را حدود ۶ میلیون دلار اعلام کرد و یادآور شده بود: قرار است هزینه اجرای این پروژه توسط شرکت روسی تامین شود.