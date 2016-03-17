محصولات سردرختی در قزوین در معرض سرمازدگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، کمیته هواشناسی کشاورزی نسبت به خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی هشدار داد.

در اطلاعیه کمیته هواشناسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین آمده است: با توجه به کاهش احتمالی دما احتمال سرمازدگی محصولات سر درختی وجود دارد لذا به کشاورزان استان توصیه می شود اقدامات لازم را برای جلوگیری از سرمازدگی انجام دهند.

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم براساس گزارش کمیته هواشناسی کشاورزی با توجه به کاهش دما به زیر صفر درجه در روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه و احتمال سرمازدگی محصولات سر درختی از کشاورزان و باغداران استان خواسته است به توصیه های کشاورزی توجه کنند.

در این اطلاعیه از باغداران خواسته شده ضمن خوددارای از عملیات خاک ورزی نسبت به روشن کردن بخاری در باغ ها نیز اقدام کنند.

همچنین به باغداران توصیه شده از کود دامی و بقایای گیاهی برای دود دادن به درختان و استفاده از ماشین مولد باد، روشهای آبپاشی مداوم رودرختی و زیر درختی از دستگاه فوگر یا مه ساز برای جلوگیری از سرما زدگی اقدام کنند.