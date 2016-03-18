جلد بیست و دوم دایره المعارف بزرگ اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین جلد از دائره المعارف بزرگ اسلامی حاوی مداخلی از چهره‌ها و موضوعات ایران و اسلام است که با سرویراستاری سیدکاظم موسوی بجنوردی و از سوی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی چاپ و منتشر شده است.

این مرکز با تکیه بر روش‌های علمی و استناد بر موثق‌ترین منابع و تازه‌ترین اطلاعات به تدوین دائره المعارفی پرداخته است که نیاز علمی جوامع اسلامی را در این زمینه ــ تا آنجا که ممکن است ــ برآورده سازد. اگرچه این دائره المعارف، به اعتبار انحصار آن به فرهنگ جهان اسلام، تخصصی است، ولی دامنه‌ای بسیار گسترده دارد. علوم قرآنی، اصول عقاید، کلام، فقه، اصول فقه، حدیث، درایه، رجال، اخلاق، ادیان، ملل و نحل، منطق، فلسفه، عرفان، ادبیات، هنر، مردم‌شناسی، معماری و آثار اسلامی، تاریخ، جغرافیا، ریاضیات، نجوم و طب از جمله موضوعاتی است که در این دائرهالمعارف از آنها بحث می‌شود.

جلد بیست و دوم از دائره المعارف بزرگ اسلامی حاوی ۱۶۲ مدخل است. این جلد با مدخل «خانواده» آغاز می‌شود و با مدخل «خندق» پایان می‌یابد. یکی از مدخل‌های مهم این مجلد به «آیت الله روح الله خمینی» اختصاص دارد.

در این مدخل می‌خوانیم: «آیت الله سید روح الله، فرزند حاج آقا مصطفی موسوی خمینی؛ فقیه و مرجع تقلید، سیاست مدار و رهبر یکی از مشهورترین و اثرگذارترین انقلابهای اواخر سدۀ بیستم میلادی. وی هم به سبب جایگاه معنوی، و هم به دلیل راهبری انقلاب اسلامی مردم ایران در سال‌های دهۀ ۱۳۵۰ ش، به «امام» اشتهار دارد. ایشان طی حدود ۴ دهه مبارزۀ سیاسی و اجتماعی منطبق با قالب‌های رهبری دینی، و با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، رژیم شاهنشاهی خاندان پهلوی را با همراهی مردم ایران سرنگون نمود؛ در پی آن با یک دهه راهبری جمهوری اسلامی ایران، مبانی اندیشۀ ولایت فقیه و حکومتی دینی را پایه ریزی کرد. شخصیت ممتاز امام خمینی، نه تنها اسباب اشتهار او را در سطح جهانی به وجود آورد، بلکه حتی جمهوری اسلامی ایران به نام خمینی کبیر شناخته شد.». این مدخل توسط فرامرز حاج منوچهری نوشته شده است.

دایره المعارف بزرگ اسلامی به سه زبان (فارسی، عربی، و انگلیسی) منتشر می‌شود. تا کنون بیست و دو جلد از این دائره المعارف به چاپ رسیده است. جلد بیست و دوم دائره المعارف بزرگ اسلامی با سرویراستاری دکترسید کاظم موسوی بجنوردی در ۷۷۴ صفحه در قطع رحلی با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و بهای ۷۰۰ هزار ریال از سوی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی منتشر شده است.