خبرگزاری مهر - گروه هنر: شبکه مستند سیما اخیرا به جمع پخش کنندگان اچ دی پیوسته و اهداف زیادی برای پربارتر کردن محصولات خود برای جذب بیشتر مخاطب دارد و البته این روزها از بین شبکه‌های مختلف سیما نامش بسیار به گوش می‌رسد و مستندسازان هم کم کم ارتباط‌شان با این شبکه تلویزیونی بهتر می‌شود. البته این وجهه مثبت قضایا است و از سوی دیگر انتقادهایی به حضور برخی افراد و چهره‌ها و پخش برخی آثار هم به این شبکه می‌شود.

همه اتفاقات یک سال گذشته بهانه ای شد تا با امیر تاجیک مدیر شبکه مستند گپ و گفتی داشته باشیم. قبل از آغاز گفتگو تاجیک ما را برای بازدید از مجموعه این شبکه همراهی کرد و از نزدیک با بخش های مختلف و عملکرد نیروهایی که در بخش های مختلف فنی، اجرایی، اداری و مالی آشنا شدیم. با توجه به روند تولیدات یک سال اخیر به نظر می رسد این شبکه ملی دوره گذار خود را طی کرده و انتظار می رود در سال جدید منتظر رویدادهای تازه ای از این رسانه باشیم.

امیر تاجیک که سابقا مدیر تولید شبکه پرس تی وی بوده بیش از ۱۴ ماه است که مدیریت شبکه مستند سیما را به عهده دارد. در گپ و گفتی با این مدیر تلویزیونی در جریان وجوه مختلف کارکرد این شبکه، تغییراتش نسبت به گذشته و اتفاقات سال آینده قرار گرفتیم.

سامان بخشی اقتصاد شبکه

مدیر شبکه مستند سیما که رابطه خوبی هم با محمد سرافراز رییس صدا و سیما دارد، اولین اقدامی که بعد از معارفه خود در شبکه مستند انجام داد سامان بخشیدن به مسایل مالی و شفاف سازی در روند تولید بود. وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: زمانی که به شبکه مستند آمدم به همراه سایر دوستان سعی کردیم از فضایی که در اختیارمان قرار گرفته بیشترین استفاده را ببریم و بهره وری نیرویی داشته باشیم. پیش از این در پرس تی وی هم چنین الگویی داشتیم اما در سیما به خاطر بالا بودن حجم کارها و نیروها سر و سامان دادن به این مساله زمان بر است.

وی افزود: یکی از اقدامات اولیه ای که در این زمینه انجام دادیم کُد دار کردن برنامه ها بود. قبلا یک تهیه کننده مراجعه می کرد و با درخواست مبلغ بالایی که بخش اعظم آن هم در جیب خودش می رفت درصدد تولید بر می آمد اما در روش جدید تک تک عوامل یک پروژه طرف حساب مستقیم ما هستند و پول شان را مستقیما از شبکه دریافت می کنند. این روش هم از فساد مالی جلوگیری می کند و هم مدیریت صحیح بودجه برای تولیدات را به همراه می آورد.

تاجیک با اشاره به اینکه معاون سیما از این طرح استقبال کرده است، گفت: خوشبختانه آقای پورمحمدی این روش را پسندید و قرار شد که در چارت کلی تری آن را به اجرا درآورد. البته شبکه ها هرچه بزرگ تر باشند مشکلات شان هم بیشتر است. شبکه ما کوچک است و این مسایل راحت تر سر و سامان می گیرد، ضمن اینکه تولید برنامه های زنده شبکه های دیگر ممکن است در اجرای چنین روشی خلل ایجاد کند و به این زودی نتوانیم سیستم مالی سازمان را تغییر یافته پیش بینی کنیم ولی در خصوص شبکه مستند می توان گفت این برنامه به ما کمک کرد که مسیر درست تری را در آینده پیش رو داشته باشیم.

شبکه ها باید تخصصی کار کنند

وی اضافه کرد: بودجه شبکه در سال ۹۴ نسبت به سال قبل نه تنها افزایش نداشت بلکه کمتر هم شده بود اما با این شرایط حجم تولیداتمان افزایش پیدا کرد. یکی از دلایلش همان پرداخت مستقیم بود و دلیل دیگر تلاش برای کوچک سازی تیم تولید. به این معنی که ما سعی کردیم بتوانیم تیم های ۳ نفره مستندساز را برای تولید ترغیب کنیم و از حداقل نفرات بهره ببریم. شفاف سازی مالی در اصل به خاطر اطمینانی بود که مستندسازان به ما داشتند و توانستیم از آن رقم های شگفت انگیز روز به روز فاصله بگیریم.

تاجیک با اشاره به اینکه بخشی از این فعالیت ها را در شبکه برون مرزی تجربه کرده بوده اند، عنوان کرد: بخشی دیگر هم در آشنایی با شبکه های دیگر به دست آمد و توانستیم این مسایل را به اجرا درآوریم. روز اولی که من به این شبکه آمدم ۱۸۳ نفر نیرو داشت که الان تعدادشان به ۶۷ نفر رسیده و ممکن است کمتر هم بشوند چراکه به اعتقاد من نیروی ستادی باید نقش تسهیل کننده را برای نیروی تولید داشته باشد. توان ما در فضای بیرون از شبکه استفاده شود.

حذف نیروهایی که کار نمی‌کردند و حقوق می‌گرفتند

این مدیر رسانه در صدا و سیما افزود: روز اول که متوجه این تعداد شدم بسیار تعجب کردم. وقتی اولین مبلغ ماهانه را واریز کردند متوجه شدم همه دارایی صرف حقوق ها شده و هیچ مبلغی برای تولید نمانده است. کنجکاو شدم ببینم چه کسانی در این مجموعه کار می کنند. ۱۲ نفرشان افرادی بودند که صرفا در سمت هایی چون کارشناس و مشاور حقوق می گرفتند و اصلا سر کار نمی آمدند. تعداد زیادی هم افرادی بودند که به صورت نیم شیفت فقط ۴ ساعت می آمدند و تقریبا هیچ کارایی نداشتند. یکسری هم نیروهایی بودند که اگرچه فرصت در اختیارشان گذاشتیم اما به طور حرفه ای کاربلد نبودند و توانایی های شان باید در جای دیگری استفاده می شد.

وی با تاکید بر اینکه کوچک سازی دستور مقام معظم رهبری است و این کار باید انجام شود، تصریح کرد: مابقی کسانی که باقی ماندند کارمند سازمان بودند و این ها امروز از توان شان به درستی استفاده می شود. روش من این چنین است که خودم بیشتر از همه کار می کنم و گاهی خارج از ساعت اداری یا روزهای تعطیل هم در حال پیگیری امور هستم. این باعث می شود در بچه ها هم انگیزه برای تلاش بالاتر رود.

تولیدات‌مان حرفه ای و بومی می‌شوند

این مدیر تلویزیونی درباره اهدافی که سال ۹۵ دارد، گفت: من فکر می کنم شبکه های تلویزیونی باید تخصصی کار کنند ما در سال جدید دنبال این نیستیم که تعداد برنامه های مان را مرتب افزایش دهیم، اتفاقا برعکس دوست داریم تولیدات مان حرفه ای تر شود و فرهنگی بومی مان را با موضوعات مختلف در نگاه بین المللی بسازیم. یکی از مشکلات اساسی ما این است که فکر می کنیم تامین کننده بودجه یک مستند باید یک نهاد یا شبکه باشد در صورتی که هیچ کجای دنیا این چنین نیست.

وی افزود: در سایر نقاط دنیا هزینه تولید توسط مستند چند شبکه و نهاد پرداخت می شود و در نتیجه همه این سرمایه گذاران می توانند اعمال سلیقه کنند. حاصلی که از این طریق به دست می آید تولید یک مستند با نگاه حرفه است که سلایق و دیدگاه های مختلفی را راضی نگه می دارد و امکان پخش در رسانه های متفاوت و متنوع را پیدا می کند. ما هم در تلاشیم مستندهای بهتری بسازیم و مخاطب بین الملل را هدف قرار دهیم.

از دنیا عقبیم

مدیر شبکه مستند با اشاره به اینکه مخاطبان خارج از کشور می توانند روی ماهواره هم از دیدن برنامه های این شبکه بهره ببرند، گفت: ما در آخرین روزهای سال ۹۴ با حفظ آنتن اس دی، پخش اچ دی را هم آغاز کردیم و خوشبختانه بخشی از مخاطبان ما کسانی هستند که برنامه های این شبکه را از روی سایت پیگیری می کنند و جالب است که از سراسر دنیا و حتی از امریکا بازدیدکننده داشتیم.

تاجیک همچنین با بیان اینکه تولیدات مستند دنیا با قابلیت پخش ۴k ساخته می شوند، بیان کرد: ما تولیدات بسیار کمی داریم که این قابلیت پخش را داشته باشند. پیش از این در ماه های آخری که در پرس تی وی فعالیت می کردم تصمیم گرفتیم مستندهای مان را به شبکه های خارجی بفروشیم تا علاوه بر ارزآوری و تامین بودجه آثار ایرانی در شبکه های دنیا به نمایش درآید و در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم. این اواخر تمام مراجعان ما دنبال تولیدات با کیفیت پخش روز بودند و ما تازه در حال اچ دی شدن هستیم که البته به عنوان قدمی رو به جلو خوب است اما حواس مان باشد که تا این اندازه از دنیا عقب هستیم.

به گفته وی، در حال حاضر همه تولیدات شبکه مستند سیما با کیفیت بالا روی سایت قرار می گیرد و مخاطب متناسب با سرعت اینترنت می تواند فیلم ها را ببیند و دانلود کند.

جوان‌گرایی در مدیریت

امیر تاجیک با اشاره به اینکه پیش تر در آلمان با موبایل یک فیلم مستند تحسین شده تولید کرده است، بیان کرد: زمانی در واحد برون مرزی بخشی راه اندازی شد برای اینکه مستندهای تولیدی ما را ارزیابی کنند در یکی از جلسات گفتم اگر کسی محصولی را ارزیابی می کند خودش هم باید علم و توان تولید داشته باشد تا ارزیابی کارشناسی تر و حرفه ای تری را ببینیم و اگر ایرادی می گیریم برای آن دلیل قانع کننده داشته باشیم.

وی افزود: در رسانه ملی به حالت سنتی مدیریت یک منصب بود؛ جایگاهی که از یکسری امکانات بهره ور می شدید ولی شاید به اندازه آنچه دریافت می کنید نتوانید ارائه دهید ولی ما در برون مرزی می گفتیم مدیریت مسئولیت است و فرد مسئول باید با حیطه وظایفش آشنا باشد. من تخصصی در فیلم و سریال ندارم و شاید اگر در راس جایی مثل سیما فیلم قرار می گرفتم خرابکاری می کردم اما مستندسازم و ژانرم را خوب می شناسم و تنها چیزی است که بابت آن خودم را به روز نگه می دارم.

این مستندساز ادامه داد: از همان موقع که تولید مستندهای کوتاه در امریکا شروع شد ما پیگیر همه آثار و نحوه تولیداتشان بودیم و خودمان هم به ساخت آثاری در این قالب اقدام کردیم و حتی شرایط پخش شان را فراهم آوردیم و از این بابت خوشبختانه جا نماندیم. ضمن اینکه اگر مدیر به کارش اشراف داشته باشد خیلی راحت تر می تواند تصمیم بگیرد کجا بودجه را هزینه کند که به نفع شبکه باشد. مثلا مستندسازی که کار تولید می کند ما با یک مبلغ معقول حق پخش آن را می خریم و لزومی ندارد همه حقوق آن را خریداری کنیم. مستندسازان مان هم باید با این نگاه آشنا شوند که توقع نداشته باشند همه بودجه اثرشان را تلویزیون تامین کند. اگر فیلمی در جشنواره های خارجی موفق شود باعث افتخار است اما سود مالی برای شبکه ندارد. در نهایت چیزی که یک شبکه از اثر می خواهد فقط پخش آن است.

