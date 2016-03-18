کاهش ۳۳درصدی تصادفات جاده ای در شرق استان تهران

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش پلیس برای کاهش تلفات جاده ای اظهار داشت: پلیس شرق استان تهران به صورت شبانه روزی در حال تلاش است تا آمار حوادث جاده ای کاهش پیدا کند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: کاهش تلفات و حوادث جاده ای تنها با مشارکت مردم و رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی محقق خواهد شد که خوشبختانه همکاری خوبی از سوی رانندگان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: پلیس شرق استان تهران از همه ظرفیت و توانمندی و امکانات خود استفاده می کند تا حوادث جاده ای به کم ترین میزان ممکن رسیده و رانندگان و مسافران، سفری ایمن و بی خطر را تجربه کنند.

سرهنگ ناظری اضافه کرد: پلیس علاوه بر انجام فعالیت های قهری و جریمه رانندگانی که با عدم اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، خود و سایر مردم را به خطر می اندازند، به فعالیت های فرهنگی نیز توجه دارد.

وی بیان داشت: تلاش داریم از طریق فعالیت های فرهنگی و آگاهسازی رانندگان و خانواده های آنان از برکات رعایت قوانین و مقررات، میزان حوادث جاده ای را به حداقل ممکن برسانیم.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران یادآور شد:حمایت و گسترش طرح هایی نظیر همیار پلیس و استفاده از ظرفیت جوانان و نوجوانان برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این راستا قرار دارد.

وی با اشاره به موفقیت پلیس شرق استان تهران در کاهش حوادث جاده ای در سال جاری اظهار داشت: با تلاش های صورت گرفته و فعالیت شبانه روزی پلیس، شاهد کاهش ۳۳ درصدی آمار تلفات جاده ای در شرق استان تهران بودیم.

سرهنگ ناظری تأکید کرد: پلیس راهور شرق استان تهران با توجه به عملکرد مثبت خود، رتبه نخست کاهش تلفات جاده ای را در کشور به دست اورد که این امر نشان دهنده تلاش پلیس است.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران گفت: در حالی که در سال ۹۳، ۱۶۰ نفر در محورهای مختلف شرق استان تهران جان خود را از دست دادند، در سال جاری، این آمار به ۱۲۰ نفر کاهش پیدا کرد.

وی افزود: در سال ۹۵ با تلاش پلیس و همکاری مردم و رانندگان، در تلاش هستیم تا این میزان را نیز کاهش دهیم.