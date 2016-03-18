درآمد تهران به ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر ، در ۱۱ماهه سال جاری درآمد عمومی استان تهران ۲۴۵ هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

این درآمد در حالی است که درآمد مصوب ۱۱ماهه سال جاری استان تهران ۳۰۶هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال بوده که در این مدت ۸۰.۱ درصد آن محقق شد.

همچنین در آمدهای مالیات مستقیم در این مدت ۱۳۹ هزار ۸۹۷میلیارد ریال و درآمد مالیات غیر مستقیم ۹۴ هزار و ۷۷۹میلیارد ریال بود و مابقی به سایر درآمد ها اختصاص داشت.

درآمد مصوب استان در سال جاری رقم ۳۳۴ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال پیش بینی شده است.