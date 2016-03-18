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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

اولین بخشدار زن در قزوین منصوب شد

اولین بخشدار زن در قزوین منصوب شد

قزوین- استاندار قزوین با صدور حکمی صدیقه ربیعی را به عنوان اولین بخشدار زن در استان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی استاندار با صدور حکمی صدیقه ربیعی را به سمت سرپرست بخشداری مرکزی البرز منصوب کرد.

در بخشی از حکم استاندار قزوین خطاب به صدیقه ربیعی آمده است: در اجرای ماده ۶ مصوبه شورای عالی اداری کشور و مستند به تفویض اختیار مقام عالی وزارت کشور و با توجه به پیشنهاد فرماندار شهرستان البرز، به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست بخشداری مرکزی البرز منصوب می شوید.

در بخش دیگری از این حکم آمده است: شایسته است با تدبیر و برنامه ریزی در چارچوب وظایف مصوب ضمن تلاش مستمر و ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمانها و بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق و دلسوز در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید جناب آقای دکتر روحانی و خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف بخش تحت رهبری ولی امر مسلمین جهان دامت برکاته موفق و موید باشید.

صدیقه ربیعی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و از کارکنان زیرمجموعه وزارت کشور است که هم اکنون در استانداری قزوین فعالیت می کند.

کد مطلب 3582629

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