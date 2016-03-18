مردم خراسان شمالی از طرح تسهیلات صندوق مسکن یکم استقبال کردند

مجید اسدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کلیه تسهیلات قابل پرداخت به متقاضیان در بانک مسکن خراسان شمالی در راستای ساخت و خرید واحدهای مسکونی به دو بخش تسهیلات با سپرده و تسهیلات بدون سپرده انجام می‌شود.

وی در خصوص پرداخت تسهیلات با سپرده گفت: پرداخت این تسهیلات مستلزم سپرده گذاری توسط متقاضیان بوده و در قالب حساب صندوق مسکن، صندوق ساخت مسکن، صندوق پس انداز مسکن جوانان و صندوق مسکن یکم قابل افتتاح است و هر یک از این حساب‌ها تابع شرایط خاص مربوط به خود بوده و سقف قابل پرداخت در هر یک از این حساب‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است.

اسدی فر با اشاره به نرخ سود و مقدار وام‌ها نیز اظهار کرد: حساب صندوق مسکن در قالب خرید و ساخت مسکن به ترتیب با نرخ ۱۳ و ۲۱ درصد سقف تسهیلات قابل پرداخت آن ۲۰۰ میلیون ریال در اقساط ۱۲ سال است.

وی افزود: در زمینه صندوق ساخت مسکن با نرخ ۲۱ درصد ۳۰۰ میلیون ریال با اقساط ۱۲ ساله پرداخت می‌شود همچنین پرداخت تسهیلات در زمینه صندوق پس انداز مسکن جوانان در قالب خرید و ساخت مسکن به ترتیب با نرخ ۱۳ و ۲۱ درصد تابع جدول زمان افتتاح حساب در اقساط ۲۰ سال است.

اسدی فر گفت: در حوزه صندوق مسکن یکم نیز در قالب خرید و ساخت مسکن ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ ۱۳ درصد در اقساط ۱۲ سال به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی در خصوص تسهیلات این بانک برای زوجین نیز توضیحاتی داد و افزود: با موافقت شورای پول و اعتبار و براساس مصوبه مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ هیئت مدیره بانک مسکن، در راستای تحرک بخشی و ایجاد رونق در بخش مسکن به خصوص تسهیل شرایط خانه دار شدن زوجین تسهیلات مسکن از محل حساب صندوق مسکن یکم به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی برای دومین بار در سالجاری افزایش پیدا کرد.

اسدی فر گفت: با توجه به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تسهیلات خرید و ساخت مسکن ویژه زوجین از محل حساب صندوق مسکن یکم با نرخ ۱۳ درصد در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت هزار و ۲۰۰ میلیون ریال است.

وی اضافه کرد: همچنین تسهیلات خرید و ساخت مسکن ویژه زوجین از محل تجمیع اعتبار حساب صندوق پس انداز مسکن یکم با اوراق گواهی حق تقدم در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۳ درصد است.

اسدی فر افزود: در حوزه خرید و ساخت مسکن ویژه زوجین از محل خرید اوراق گواهی حق تقدم نیز در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۸۰۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ ۱۷.۵ درصد پرداخت می‌شود.

مدیرشعب بانک مسکن خراسان شمالی گفت: از ابتدای اجرای این طرح در سال جاری تاکنون تعداد ۳۸۶ نفر در شعب تحت پوشش بانک مسکن استان نسبت به افتتاح حساب صندوق مسکن یکم جهت بهره مندی از تسهیلات اقدام کردند و مبلغ سپرده گذاری در این حساب از ابتدای امسال تاکنون ۶۴ هزار و ۹۸۴ میلیون ریال است.

وی افزود: خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان فاقد مسکن تمایل زیادی به افتتاح این حساب داشته و استقبال مردم از این طرح در خراسان شمالی نسبت به سایر استان‌ها با جمعیت زیاد و همطراز بیشتر بوده است.

اسدی فر گفت: با توجه به افزایش دو برابری سقف تسهیلات در سال جاری اجرای این طرح قطعا منجربه نتایج خوبی می‌شود و امیداوریم در سال آینده با بهره مندی تعداد بیشتری از مردم خراسان شمالی از تسهیلات صندوق مسکن یکم شاهد خانه دار شدن تعداد زیادی از هم استانی‌ها باشیم.