مجید اسدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سهمیه ابلاغی پرداخت تسهیلات بهسازی بافت‌های فرسوده شهری در کشور۵۰هزار واحد و سهم خراسان شمالی از این میزان ۹۰۰ واحد است.

وی در خصوص شرایط دریافت این تسهیلات گفت: متقاضیان برای دریافت تسهیلات نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری با مراجعه به ادارات راه و شهرسازی و ثبت نام در سامانه اعلام شده نسبت به تکمیل مدارک و ارائه معرفی نامه به بانک مسکن اقدام می‌کنند.

اسدی فر اظهار کرد: مهلت ارائه معرفی نامه به بانک از تاریخ صدور حداکثر یک ماه است و در صورتیکه متقاضی قادر به تکمیل مدارک و مستندات قانونی لازم جهت انعقاد قرار داد مشارکت مدنی در بانک نباشد معرفی نامه وی لغو می‌شود.

وی تصریح کرد: تسهیلات ساخت پس از ثبت قطعی قرارداد متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت می‌شود.

اسدی فر در خصوص مدت زمان بازپرداخت اقساط این تسهیلات نیز گفت: مدت قرار داد مشارکت مدنی با توجه به مدت مورد نظر ارزیاب بانک حداکثر تا دو سال است و چنانچه شریک به هر دلیل در مدت مذکور قادر به تکمیل پلاک و تعیین تکلیف تسهیلات مشارکت مدنی نشود مشمول یارانه از ابتدای انعقاد قرار داد نخواهد بود.

وی افزود: حداکثر مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی ۱۲سال است.

به گفته اسدی فر برای هر واحد مسکونی احداثی در بافت‌های فرسوده صرفا یک فقره تسهیلات اعطا می‌شود و پرداخت بیش از یک فقره تسهیلات امکان پذیر نخواهد بود.

مدیرشعب بانک مسکن خراسان شمالی افزود: قرارداد مشارکت مدنی با واجدین شرایط در ابتدا با نرخ عادی و در حال حاضر ۲۴درصد منعقد شده که با اخذ یارانه مبالغ مربوط متعاقبا وفق ضوابط و مقررات به شریک تخصیص خواهد یافت.

وی افزود: از این میزان ۱۴درصد سهم متقاضی و۱۰ درصد سهم دولت است.