حضور رییس فدراسیون فوتبال در تمرین تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران که از ۲۴ اسفند دور جدید تمرینات خود را در پژوهشگاه صنعت نفت تهران آغاز کرده امروز جمعه آخرین تمرین خود را در فاز نخست برگزار کرد. در این تمرین که از ساعت ۱۰:۵۵ در پژوهشگاه صنعت نفت آغاز شد، همه بازیکنان حضور داشتند.

بخش اصلی تمرین امروز به بازی درون تیمی اختصاص داشت تا کادر فنی تیم ملی ارزیابی نهایی خود را برای اعلام لیست نهایی نیز انجام دهد. در این بازی جدی همه بازیکنان حضور فعال داشتند.

علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال نیز در میانه تمرین در پژوهشگاه صنعت نفت حاضر شد. لحظاتی پس از حضور رییس فدراسیون و استقبال افشین پیروانی مدیر تیم ملی از کفاشیان، کی‌روش برای لحظاتی کوتاه تمرین را متوقف کرد و به همراه بازیکنان به سمت رییس فدراسیون رفتند و با او دست دادند.

هوای مطبوع و تمیز تهران به برگزاری تمرین با نشاط و جدی تیم ملی کمک کرده بود. بازیکنان بعد از این بازی درون تیمی، ضربات پنالتی را هم تمرین کردند و با سرد کردن بدن‌های خود به استخر مجموعه رفتند تا تمرین امروز هم به پایان برسد.

علیرضا حقیقی هم به اردوی تیم ملی اضافه شد اما بخاطر مصدومیت دست تمرین نکرد.