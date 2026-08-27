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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

دستگیری سارق سیم و کابل برق در شاهرود؛ ۱۵ فقره سرقت کشف شد

دستگیری سارق سیم و کابل برق در شاهرود؛ ۱۵ فقره سرقت کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری سارق سابقه‌دار سیم و کابل برق خبر داد و گفت: متهم به ۱۵ فقره سرقت در این شهرستان اقرار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب پنجشنبه در انجام یک ماموریت پلیسی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم‌های برق در شهرستان شاهرود موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۲ مسئول بررسی پرونده شدند، ادامه داد: مأموران انتظامی با سرنخ های موجود و انجام تحقیقات تخصصی توانستند یک سارق سابقه‌دار در این ارتباط را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شاهرود یادآور شد: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهم، وی را طی یک عملیات منسجم و هماهنگ دستگیر کردند.

شائینی خاطرنشان کرد: متهم در جریان بازجویی‌های فنی پلیس به ۱۵ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرده است.

وی خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6929810

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