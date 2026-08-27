دستگیری سارق سیم و کابل برق در شاهرود؛ ۱۵ فقره سرقت کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری سارق سابقه‌دار سیم و کابل برق خبر داد و گفت: متهم به ۱۵ فقره سرقت در این شهرستان اقرار کرده است.