دستگیری سارق سیم و کابل برق در شاهرود؛ ۱۵ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب پنجشنبه در انجام یک ماموریت پلیسی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیمهای برق در شهرستان شاهرود موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۲ مسئول بررسی پرونده شدند، ادامه داد: مأموران انتظامی با سرنخ های موجود و انجام تحقیقات تخصصی توانستند یک سارق سابقهدار در این ارتباط را شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی شاهرود یادآور شد: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهم، وی را طی یک عملیات منسجم و هماهنگ دستگیر کردند.
شائینی خاطرنشان کرد: متهم در جریان بازجوییهای فنی پلیس به ۱۵ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرده است.
وی خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
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