طبخ ۱۰ نوع آش جدید از هفت استان در نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میکائیل موسوی در سومین روز از برگزاری جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان اظهار کرد: امسال ۱۰ نوع آش جدید از هفت استان کشور برای نخستینبار در این جشنواره طبخ میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: آش ویشیل، آش قلماسوا، آش قرهقورت، آش گیلاخه و آش نخودآب، آش پشکه، آش اوماج، آش دانه کلانه، آش دنگو، آش یای آشی برای نخستینبار در نوزدهمین دوره جشنواره ملی آش ایرانی طبخ میشوند.
وی گفت: این آشها متعلق به استانهای مرکزی، فارس، کرمانشاه، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری و زنجان هستند و هر روز از ساعت ۸صبح تا ۱۰ شب در محل برگزاری جشنواره طبخ میشوند و از ساعت ۱۶ تا ۲۲ به بازدیدکنندگان از این جشنواره عرضه میشوند.
موسوی بیان کرد: معرفی غذاهای بومی و محلی، احیای میراث ناملموس و ایجاد زمینهای برای آشنایی گردشگران با تنوع فرهنگی و خوراکهای سنتی استانهای مختلف کشور، از مهمترین اهداف برگزاری نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی است.
ارزیابی ۲۱ نوع آش سنتی با حضور ۴ داور بینالمللی در چهارمین روز جشنواره ملی آش ایرانی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان از داوری و ارزیابی تخصصی ۲۱ نوع آش سنتی و بومی با رقابت ۳۱ شرکتکننده و با نظارت ۴ داور بینالمللی در چهارمین روز از نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی خبر داد.
موسوی با اشاره به روند برگزاری نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی اظهار کرد: در چهارمین روز از این رویداد معتبر و ملی، رقابتهای بخش پخت و ارزیابی طعمها با حضور ۳۱ طباخ و شرکتکننده از استانهای مختلف کشور در محل نمایشگاه بینالمللی کاسپین زنجان به اوج خود رسید.
وی با تأکید بر سطح بالای کیفی این دوره افزود: در این مرحله، ۲۱ نوع آش اصیل، محلی و سنتی اقوام ایرانی طبخ و توسط ۴ داور بینالمللی و متخصص در حوزه خوراک و داوری غذا ارزیابی و امتیازدهی شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان تصریح کرد: داوران بینالمللی این دوره، فرآیند ارزیابی را بر اساس شاخصهای دقیق و استانداردی همچون اصالت مواد اولیه، طعم و بو، ارزش غذایی، قوام، تکنیک پخت و همچنین شیوه تزیین و سرو سنتی انجام دادند.
موسوی خاطرنشان کرد: جشنواره ملی آش ایرانی بهعنوان کهنترین رویداد گردشگری خوراک در کشور، فرصتی ارزشمند برای احیای میراث ناملموس غذایی، معرفی خردهفرهنگهای بومی اقوام ایران و ارتقای استانداردها و تجاریسازی غذاهای سنتی در سطح ملی و فراملی به شمار میرود و برگزیدگان نهایی پس از جمعبندی آرای هیئت داوران در آیین اختتامیه معرفی و تجلیل خواهند شد.
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