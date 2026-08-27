نماینده شرق هرمزگان در مجلس: اتحاد و همبستگی مسیر پیشرفت منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی عصر پنجشنبه در جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت در شهرستان سیریک، با تبریک هفته وحدت به مردم شیعه و اهل سنت اظهار کرد: سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) برای همه مسلمانان الگوی اخلاق، رحمت، حسن خلق و رفتار شایسته است و اگر به دنبال سعادت و عاقبت‌به‌خیری هستیم باید این مسیر را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.

وی با قدردانی از همراهی دولت و مسئولان در اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهرستان سیریک افزود: رویکرد مجلس، حمایت از مردم، نظام و تقویت اقتصاد و معیشت مردم است و مطالبات مردم این منطقه را با قدرت بیشتری دنبال خواهیم کرد.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خواسته‌ها و نیازهای اصلی منطقه با جدیت در حال پیگیری است و گزارش اقدامات و نتایج این پیگیری‌ها در ماه‌های آینده به مردم ارائه خواهد شد.

هاشمی نخل‌ابراهیمی همچنین از پیگیری طرح‌های حوزه راه و راهداری خبر داد و گفت: توسعه و ایمن‌سازی راه‌ها، روشنایی مسیرها، بهسازی و آسفالت راه‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت در مسیر توسعه منطقه بیان کرد: دشمنی و تفرقه نمی‌تواند راهگشای مسائل جامعه باشد و اتحاد و همبستگی مردم، زمینه‌ساز پیشرفت و آبادانی منطقه است.

نماینده مردم شرق هرمزگان در پایان با قدردانی از دولت، استاندار هرمزگان، فرماندار سیریک و مدیران اجرایی تأکید کرد: خدمت به مردم و پیگیری مطالبات آنان وظیفه همه مسئولان است و امیدواریم با تداوم همکاری و همدلی، شاهد اتفاقات خوب و توسعه هرچه بیشتر شهرستان سیریک باشیم.