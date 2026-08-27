۲۹ پروژه با اعتبار بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در سیریک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهیدیان عصر پنجشنبه در جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت در مسجد جامع قکری شهر بندر سیریک، وحدت و همدلی مردم شیعه و اهل سنت را سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه شهرستان دانست و اظهار کرد: هفته وحدت فرصتی برای تقویت همدلی، انسجام و برادری میان مسلمانان و یادآور سیره و آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام(ص) است.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های مختلف در شهرستان افزود: با وجود تنگناها و فشارهای اقتصادی، با همراهی دولت، استاندار هرمزگان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی با جدیت ادامه داشته است.

فرماندار سیریک ادامه داد: ۲۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال در شهرستان به بهره‌برداری رسیده که در مجموع زمینه اشتغال مستقیم برای ۴۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود ۱۸۲ نفر را فراهم کرده است.

شهیدیان تکمیل ۱۰ کیلومتر از باند دوم محور سیریک-میناب را یکی از پروژه‌های شاخص شهرستان عنوان کرد و گفت: با حمایت استاندار هرمزگان و پیگیری نماینده مردم، روند اجرای این پروژه شتاب گرفته و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم شهرستان تا حدودی برطرف شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: این محور در کوتاه‌ترین زمان تکمیل و به طور کامل به بهره‌برداری برسد.

فرماندار سیریک همچنین از تصویب و ابلاغ احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی این شهرستان خبر داد و بیان کرد: احداث این بیمارستان پس از سال‌ها پیگیری به تصویب رسیده و ابلاغ شده و عملیات احداث کلینیک بیمارستان نیز با پیشرفت حدود ۹۰ درصد در حال انجام است.

شهیدیان خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های اقتصادی با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای جوانان شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.

وی در پایان گفت: مردم شیعه و اهل سنت سیریک با تکیه بر مشترکات دینی، فرهنگی و اجتماعی در کنار یکدیگر مسیر توسعه شهرستان را دنبال می‌کنند و این وحدت و همدلی، بزرگ‌ترین سرمایه برای ساختن آینده‌ای بهتر برای سیریک است.