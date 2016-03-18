سرمایه گذاران در نوشهر با ایست مواجه نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان بعدازظهر جمعه در حاشیه مراسم افتتاح یک مجموعه گردشگری در شهرستان نوشهر با بیان اینکه فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان فراهم شده است گفت: یک مجموعه گردشگری با 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری سال آتی در این شهرستان آغاز به ساخت می کند.

وی با اشاره به در حال ساخت بودن هتل بین المللی پنج ستاره در شهرستان گفت: این هتل در 25 طبقه در دست ساخت که طبقه آن ویژه سران کشورها است.

شادمان عنوان کرد: فرصت های سرمایه گذاری در نوشهر فراهم است و سرمایه گذاران هیچ لنگ و ایستی در بخش اداری نخواهد داشت و کلیه دستگاه های اداری برای سرمایه گذاری در شهرستان همکاری و همنوایی را خواهند داشت.

فرماندار نوشهر بر لزوم توسعه سرمایه گذاری در این شهرستان بویژه در بخش توریست توسعه یابد.

مجموعه گردشگری هتل آپارتمان با 18 واحد در شهرستان نوشهر بهره برداری شد.