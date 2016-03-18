  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۸

فرماندار نوشهر:

سرمایه گذاران در نوشهر با ایست مواجه نمی شوند

سرمایه گذاران در نوشهر با ایست مواجه نمی شوند

نوشهر - فرماندار نوشهر با اشاره به فراهم بودن بسترهای سرمایه گذاری در شهرستان عنوان کرد: سرمایه گذاران در این شهرستان با ایست مواجه نمی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان بعدازظهر جمعه در حاشیه مراسم افتتاح یک مجموعه گردشگری در شهرستان نوشهر با بیان اینکه فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان فراهم شده است گفت: یک مجموعه گردشگری با 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری سال آتی در این شهرستان آغاز به ساخت می کند.

وی با اشاره به در حال ساخت بودن هتل بین المللی پنج ستاره در شهرستان گفت: این هتل در 25 طبقه در دست ساخت که طبقه آن ویژه سران کشورها است.

شادمان عنوان کرد: فرصت های سرمایه گذاری در نوشهر فراهم است و سرمایه گذاران هیچ لنگ و ایستی در بخش اداری نخواهد داشت و کلیه دستگاه های اداری برای سرمایه گذاری در شهرستان همکاری و همنوایی را خواهند داشت.

فرماندار نوشهر بر لزوم توسعه سرمایه گذاری در این شهرستان بویژه در بخش توریست توسعه یابد.

مجموعه گردشگری هتل آپارتمان با 18 واحد در شهرستان نوشهر بهره برداری شد.

کد مطلب 3582768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها