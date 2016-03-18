حضور پرشور مردم در انتخابات از افتخارات نظام در سال ۹۴ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد با اشاره به اینکه سال ۹۴ سالی پر افتخار برای نظام و کشور به شمار می رود.، اظهار داشت: کشور اسلامی ایران به برکت عنایات حضرت فاطمه شاهد افتخارات ارزشمند در کشور بود.

وی بیان داشت: پرونده هسته ایران به برکت عنایان حضرت فاطمه(س) بسته شد و میدان امتیاز گیری دشمنان کشور نیز بسته شد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: دشمنان در پی این بودند که در سایه برجام بتوانند امتیاز های مختلفی بگیرند که میدان امتیاز گیری دشمن بسته شد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره به اینکه دشمنان در پی این بودند که حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال کمرنگ شود، تاکید کرد: مردم در راهپیمایی امسال حماسه دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ایجاد کردند که همه نقشه های دشمنان این کشور را ناکام گذاشت.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد انتخابات را عرصه افتخار آمیزی دیگری در سالجاری برای کشور و نظام بر شمرد و ادامه داد: مردم با حضور پر شور خود در انتخابات بار دیگر اتحاد و همدلی خود را نشان دادند و به جهانیان وحدت و یکپارچگی خود را ثابت کردند.

وی یاداور شد: برگزاری انتخابات با شکوه و حماسی از عنایت های فاطمی در حق انقلاب اسلامی بود و درشرایطی که دشمنان و فتنه گران خواب های زیادی را برای این انتخابات دیده بودند، انتخابات به خوبی و با حضور پر شور مردم برگزار شد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره سال نو و تبریک ایام نوروز، ادامه داد: ایام نوروز در برداشتن سنت های حسنه است که مهمترین آن ایجاد پیوند های اجتماعی است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکردبیان کرد: در ایام نوروز تلاش کنیم که بر تقویت ایمان خود بکوشیم.