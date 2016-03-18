به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون کشتی، مراسم وزن کشی این وزن عصر امروز(جمعه) به وقت محلی در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد که باباجان‌زاده پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف نورماخان تنالیف قهرمان آسیا و بازی های آسیایی و نفر سوم جهان می‌رود.

وی در صورت برتری در دور سوم و مرحله نیمه نهایی با برنده دیدار کیونگ منگ از چین نفر دوم آسیا و نفر سوم بازی های آسیایی و یانگ مین کیم از کره جنوبی نفر دوم بازی های آسیایی مسابقه می دهد.

در این وزن ۹ کشتی گیر وزن کشی کردند که در پایین جدول در یک گروه آسان کشتی گیران تاجیکستان، هند، قرقیزستان، ازبکستان و ژاپن حضور دارند.، این مسابقات از ساعت ۷:۳۰ صبح فردا(شنبه) به وقت تهران آغاز می شود.

در مسابقات امروز در وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد ری هیگوچی از ژاپن و جانسیک یو از کره‌جنوبی با حضور در فینال موفق به کسب سهمیه المپیک شدند. در وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد نیز سوسوکه تاکاتانی، نایب قهرمان ۲۰۱۴ جهان از ژاپن و گالیمجان یوسربائف از قزاقستان فینالیست شدند و به سهمیه المپیک رسیدند.

در وزن ۵۹ کیلوگرم کشتی فرنگی شی نوبو اوتا از ژاپن که در دور اول با نتیجه ۷ بر ۴ حمید سوریان را شکست داده بود به همراه لومین وانگ از چین به فینال رسیدند و سهمیه المپیک در این وزن را از آن خود کردند و در وزن ۸۵ کیلوگرم کشتی فرنگی فی پنگ از چین و ژاناربک کنژی‌یف از قرقیزستان با حضور در فینال موفق به کسب سهمیه المپیک شدند.

در این رقابتها تنها کشتی‌گیران فینالیست می‌توانند سهمیه المپیک را کسب کنند. در ادامه این مسابقات امید نوروزی در وزن ۶۶ کیلوگرم کشتی فرنگی و کمیل قاسمی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد روز یکشنبه اول فروردین ماه به مصاف رقبای خود می روند.