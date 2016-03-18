فعالیت بخش خصوصی در کمیته حمل و نقل ستادخدمات سفر گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی، ظهر جمعه، در بازدید از ستاد خدمات اجرایی سفر در جمع خبرنگاران، هدف کمیته حمل و نقل ستاد خدمات سفر را تسهیل در تردد و افزایش ایمنی مسیرها عنوان و اظهار کرد: برنامه­ ریزی برای بهره برداری از حداکثر ظرفیت دستگاه های دولتی و شرکت های بخش خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی انجام شده است.

وی افزود: ارتقای ایمنی سفر ها و سطح کمی و کیفی خدمات حمل و نقل و نظارت بر عملکرد شرکت ها و موسسات فعال در این حوزه از اهداف دیگر تشکیل کمیته خدمات حمل و نقل در ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها و رئیس کمیته خدمات حمل و نقل ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان تصریح کرد: بهره گيری از طرح نوروزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ ای و اهتمام به اجرای موثر آن، آماده سازی ترمينال ها و پايانه ها مسافری اتوبوسرانی، راه آهن، اسکله ها و فرودگاه ها از مهمترین اقدامات کمیته حمل و نقل ستاد اجرایی سفر است.

میقانی اظهار کرد: هماهنگی درباره تامين روشنائی محورهای مواصلاتی بين استانی و شهرستانی و باز بینی آن، هماهنگی درباره رفع نواقص و تهیه و ساخت تابلوهای راهنمای مسير و علائم ترافيكی از دیگر فعالیت های کمیته خدمات حمل و نقل استان گلستان است.

وی افزود: راه اندازی اكیپ های تعمیرات سیار و گشت در مسیرهای مواصلاتی، بهره گیری از طرح نوروزی امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، ایران خودرو و سایپا، تشکیل ستاد تاخیر های پروازی و رسیدگی جدی به موضوع در خدمات حمل نقل هوایی، استقرار دفتری در معرض دید مسافران در ترمینالهای مسافری زمینی،دریایی،هوایی ریلی برای مراجعه مسافران و گردشگران برای کسب اطلاعات و یا ارائه انتقادات، شکایات و غیره و راه اندازی اکیپ سیار امدادی حمل و تعمیرات و گشت در مسیر های درون و برون شهری با استفاده از ظرفیت و امکانات نمایندگان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در استانها و سایر واحد های امداد خودرویی نیز از وظایف کمیته حمل و نقل است.

میقانی تاکید کرد: موضوع حمل نقل اعم از حمل نقل و ترافیک جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی در این کمیته و موضوع ساماندهی حمل نقل و ترافیک درون شهری در کمیته خدمات انتظامی امنیتی و ترافیک شهری، پیگیری می شود.