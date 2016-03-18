رامبد جوان: به فردوسی پور رای دهید

مجله مهر: رامبد جوان مجری برنامه خندوانه و بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان که در نظرسنجی مسابقه سه ستاره با عادل فردوسی پور در بخش بهترین مجری سال رقابت دارد در اینستاگرام خود به برنده شدن عادل فردوسی پور اعتراف کرده است.

متن پست وی به شرح زیر است:

سلام رفقا. دمتون گررررم بابت همه حمايتهاتون.

مى خوام يه اعتراف بكنم: رقابت و مسابقه هميشه برام جذاب بوده ، در حدى كه ديشب تو خندوانه از همه خواستم بهم راى بدن تا از رقيب و رفیق عزیزم عادل فردوسی پور جلو بيافتم. شك ندارم حمايتم كردين. ولى هر ساعتى كه گذشت احساس كردم زيادى شيطنت كردم ؛ همانطور که تو پیام ویدیویی ام در برنامه سه ستاره هم گفتم با كمال افتخار به عادل بزرگ راى مى دم چون راى دادن به او راى دادن به شرافت و استوارى و مهربانيه.

خواهش مى كنم هركس كه ديشب به من راى داده دو برابرش تلاش كنه تا راى ديگران رو به نفع عادل عزيز جلب كنه. اين توقع رامبدِ از شما كه داره تلاش مى كنه شاد بودن رو بين خودمون رواج بده. منتظر تماشاى مهربونيتون هستم.