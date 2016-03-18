نیروهای هلال احمر مثل رزمندگان دفاع مقدس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در ادامه بازدیدهای نوروزی خود وارد استان خراسان رضوی شد و از پست‌ها و پایگاه‌های نوروزی این استان شامل پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای شهدای حکم‌آباد، شهید حسین مهری و شهدای کاهک و پست ایمنی و سلامت مسافران نوروزی پلیس راه سبزوار بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر اینکه خدمت به زوار امام رضا(ع) باعث افتخار هلال‌احمری‌ها است، افزود: در این روزهای پایانی سال همه توجه مردم ایران به مشهدالرضا است و امیدوارم زیر سایه برکت این ذات مقدس الهی بتوانیم به مهمانانش به‌خوبی خدمت کنیم.

ضیائی با اشاره به روحیه بالا و آمادگی کامل نیروهای هلال‌احمر برای ارائه خدمات شایسته به مسافران نوروزی اظهار کرد: این روحیه و پتانسیل بالا را جز در رزمندگان دفاع مقدس در کمتر جایی می‌توان یافت؛ افرادی که بدون منت و تنها برای رضای خداوند به مردم خدمت‌رسانی کرده و جان خود را نیز در این راه فدا می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر حضور نیروهای با جوان با استعداد در بدنه هلال‌احمر، تصریح کرد: بسیاری از مدیران باتجربه هلال‌احمر روزی عضو جوان این جمعیت بودند، بنابراین ضروری است آموزش‌های خود را در سنین پایین‌تر و در میان غنچه‌های هلال بیشتر تسری دهیم؛ چراکه آن‌ها مدیران آینده جمعیت هلال‌احمر خواهند بود.

وی حضور در کنار نیروهای امدادی همزمان با نوروز ۹۵ را وظیفه خود دانست و افزود: خانواده من نیز از این موضوع که ما در کنار امدادگران و مردم هستیم راضی و خوشحال هستند؛ اما خوشحالی بیشتر من به خاطر حضور جوانان و امدادگرانی است که ترجیح داده‌اند ایام نوروز را به‌جای بودن در کنار خانواده به خدمت‌رسانی به مردم در جاده‌ها و مسیرهای پرتردد صرف کنند.