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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۵۷

رئیس جمعیت هلال‌احمر:

نیروهای هلال احمر مثل رزمندگان دفاع مقدس هستند

نیروهای هلال احمر مثل رزمندگان دفاع مقدس هستند

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به آمادگی نیروهای هلال‌احمر برای ارائه خدمات شایسته به مسافران نوروزی، گفت: این روحیه و پتانسیل بالا را جز در رزمندگان دفاع مقدس در کمتر جایی می توان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در ادامه بازدیدهای نوروزی خود وارد استان خراسان رضوی شد و از پست‌ها و پایگاه‌های نوروزی این استان شامل پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای شهدای حکم‌آباد، شهید حسین مهری و شهدای کاهک و پست ایمنی و سلامت مسافران نوروزی پلیس راه سبزوار بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر اینکه خدمت به زوار امام رضا(ع) باعث افتخار هلال‌احمری‌ها است، افزود: در این روزهای پایانی سال همه توجه مردم ایران به مشهدالرضا است و امیدوارم زیر سایه برکت این ذات مقدس الهی بتوانیم به مهمانانش به‌خوبی خدمت کنیم.

ضیائی با اشاره به روحیه بالا و آمادگی کامل نیروهای هلال‌احمر برای ارائه خدمات شایسته به مسافران نوروزی اظهار کرد: این روحیه و پتانسیل بالا را جز در رزمندگان دفاع مقدس در کمتر جایی می‌توان یافت؛ افرادی که بدون منت و تنها برای رضای خداوند به مردم خدمت‌رسانی کرده و جان خود را نیز در این راه فدا می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر حضور نیروهای با جوان با استعداد در بدنه هلال‌احمر، تصریح کرد: بسیاری از مدیران باتجربه هلال‌احمر روزی عضو جوان این جمعیت بودند، بنابراین ضروری است آموزش‌های  خود را در سنین پایین‌تر و در میان غنچه‌های هلال بیشتر تسری دهیم؛ چراکه آن‌ها مدیران آینده جمعیت هلال‌احمر خواهند بود.

وی حضور در کنار نیروهای امدادی همزمان با نوروز ۹۵ را وظیفه خود دانست و افزود: خانواده من نیز از این موضوع که ما در کنار امدادگران و مردم هستیم راضی و خوشحال هستند؛ اما خوشحالی بیشتر من به خاطر حضور جوانان و امدادگرانی است که ترجیح داده‌اند ایام نوروز را به‌جای بودن در کنار خانواده به خدمت‌رسانی به مردم در جاده‌ها و مسیرهای پرتردد صرف کنند.

کد مطلب 3582862
حبیب احسنی پور

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