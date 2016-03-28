مستند جنجالی در مورد واکسن از جشنواره فیلم تریبکا خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، رابرت دنیرو بازیگر و مدیر این جشنواره جمعه هفته پیش گفته بود که تصمیم دارد مستند واکسن (ٰٰVaxxed) را در این جشنواره به نمایش بگذارد، اما در نهایت روز گذشته اعلام کرد که این فیلم را از برنامه جشنواره که ماه آینده برگزار میشود خارج کرده است.
او گفت: ما نگرانیهایی در مورد موضوعات مطرح شده در این فیلم داریم.
این فیلم ساخته اندرو ویکفیل، فعال ضد واکسن سه گانه (سرخک، سرخجه و اوریون) است که معتقد است این واکسن باعث بروز اوتیسم در نوزادان میشود.
رابرت دنیرو که خود فرزندی مبتلا به اوتیسم دارد، پیشتر گفته بود که این فیلم میتواند بحثهایی را درباره اوتیسم مطرح کند، اما روز گذشته گفت که پس از بررسی مجدد فیلم همراه با برگزارکنندگان جشنواره و دانشمندان به این نتیجه رسیده که این فیلم آنطور که امیدوار بوده، بحثی درباره اوتیسم را مطرح نمیکند.
عدهای از کارشناسان ادعای مطرح شده درباره رابطه میان واکسن سهگانه و اوتیسم در فیلم را بیاعتبار خوانده اند. اما خود ویکفیلد این مستند را افشاگرانه خوانده است.
اظهارات او و فعالیت رسانهایاش علیه واکسن سهگانه، کاهش شدید واکسیناسیون نوزادان را در آمریکا پی داشت.
اما تحقیقی که در مجله لانست منتشر شد، ادعاهای او را رد میکرد.
در پی انتشار این تحقیق شورای عمومی پزشکی او را به جرم جعل محکوم و پروانه طبابت او را لغو کرد.
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