  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تصمیمی برای معدوم سازی میوه نداریم/میوه‌های اضافی فرآوری می‌شود

تصمیمی برای معدوم سازی میوه نداریم/میوه‌های اضافی فرآوری می‌شود

یک مقام مسئول در وزارت جهاد احتمال معدوم کردن سیب و پرتقال‌های ذخیره شده را رد کرد و گفت: اگر هم میوه ای مازاد بر مصرف باشد، فرآوری خواهد شد.

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی  در گفتگو با مهر با بیان اینکه عده ای معتقد بودند امسال تولید پرتقال کم است و پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود، اظهارداشت: ما از همان ابتدا اعلام کردیم شرایط تولید این میوه در کشور طی سالجاری بسیار مطلوب است.

ابوالقاسم حسن پور همچنین در واکنش به مباحث مطرح شده طی روزهای اخیر مبنی بر احتمال معدوم سازی چند هزار تن سیب و پرتقال اضافی ذخیره شده در انبارها، گفت: میوه هایی که در سردخانه هستند به تدریج پس از تعطیلات نوروزی وارد بازار خواهند شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: اگر هم میوه ای مازاد بر مصرف باشد فرآوری خواهد شد، چرا باید معدوم شود؟

حسن پور با بیان اینکه سیب و پرتقال می توانند به فرآورده هایی مانند آب میوه تبدیل شوند، افزود: در این صورت آب میوه های تولید شده وارد بازار و مصرف خواهند شد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلا امکان معدوم سازی میوه های مذکور وجود ندارد؟ تصریح کرد: غیرممکن است دولت چنین تصمیمی بگیرد.  

کد مطلب 3586724

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها